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Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации

Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации

Принудительная вакцинация может привести к негативным последствиям и сорвать весь процесс иммунизации населения, считает министр здравоохранения Грузии 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T14:31+0400

2021-10-26T14:31+0400

2021-10-26T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Принудительная вакцинация против коронавируса может вызвать негативные процессы в обществе и ухудшить эпидситуацию в стране, поэтому вводиться она не будет, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.Она высказалась против введения обязательной вакцинации, но при этом призвала население проявить сознательность и сделать прививки добровольно, не забывая при этом соблюдать все остальные рекомендации.Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи>>Между тем Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья внес в секретариат межведомственного координационного совета пакет, предусматривающий введение так называемых зеленых паспортов и обязательной вакцинации определенных групп. Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что процесс вакцинации населения следует ускорить с помощью "различных ограничительных или стимулирующих мер".Против обязательной вакцинации выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства заявил, что не допустит обязательной вакцинации, поскольку считает, что "граждан нужно не принуждать, а убеждать".Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения>>По состоянию на 26 октября, в Грузии сделано 1 955 943 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 928 081 человек, что составляет 32,5% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч, хотя в августе в день вакцинировались 20-25 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19