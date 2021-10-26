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Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации
Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации
Принудительная вакцинация может привести к негативным последствиям и сорвать весь процесс иммунизации населения, считает министр здравоохранения Грузии 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Принудительная вакцинация против коронавируса может вызвать негативные процессы в обществе и ухудшить эпидситуацию в стране, поэтому вводиться она не будет, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.Она высказалась против введения обязательной вакцинации, но при этом призвала население проявить сознательность и сделать прививки добровольно, не забывая при этом соблюдать все остальные рекомендации.Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи&gt;&gt;Между тем Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья внес в секретариат межведомственного координационного совета пакет, предусматривающий введение так называемых зеленых паспортов и обязательной вакцинации определенных групп. Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что процесс вакцинации населения следует ускорить с помощью "различных ограничительных или стимулирующих мер".Против обязательной вакцинации выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства заявил, что не допустит обязательной вакцинации, поскольку считает, что "граждан нужно не принуждать, а убеждать".Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения&gt;&gt;По состоянию на 26 октября, в Грузии сделано 1 955 943 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 928 081 человек, что составляет 32,5% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч, хотя в августе в день вакцинировались 20-25 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации

14:31 26.10.2021 (обновлено: 14:35 26.10.2021)
© Government of GeorgiaГлава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Government of Georgia
Принудительная вакцинация может привести к негативным последствиям и сорвать весь процесс иммунизации населения, считает министр здравоохранения Грузии
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Принудительная вакцинация против коронавируса может вызвать негативные процессы в обществе и ухудшить эпидситуацию в стране, поэтому вводиться она не будет, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.
Она высказалась против введения обязательной вакцинации, но при этом призвала население проявить сознательность и сделать прививки добровольно, не забывая при этом соблюдать все остальные рекомендации.
Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи>>

"Я уверена, что за обязательной вакцинацией последуют такие негативные последствия, которые, наоборот, помешают процессу вакцинации. Исходя из этого, я против (принудительной вакцинации) и считаю, что важнее иметь большую коммуникацию с населением, а не использовать принудительные меры", - заявила Тикарадзе.

Между тем Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья внес в секретариат межведомственного координационного совета пакет, предусматривающий введение так называемых зеленых паспортов и обязательной вакцинации определенных групп. Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что процесс вакцинации населения следует ускорить с помощью "различных ограничительных или стимулирующих мер".
Против обязательной вакцинации выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства заявил, что не допустит обязательной вакцинации, поскольку считает, что "граждан нужно не принуждать, а убеждать".
Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения>>
По состоянию на 26 октября, в Грузии сделано 1 955 943 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 928 081 человек, что составляет 32,5% взрослого населения страны.
В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч, хотя в августе в день вакцинировались 20-25 тысяч человек.
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