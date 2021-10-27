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Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео

Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.10.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, как девушка выбегает из машины и бежит в сторону выхода из аэропорта, откуда идет парень с чемоданом. На улице идет дождь, и, казалось бы, под навесом уж он помешать не должен, но все идет не по плану. В результате пара прыгает друг другу в объятия, они поскальзываются и пролетают мимо друг друга. И наверняка это было очень больно, хоть и смешно со стороны.Смотрите больше видео о человеческих неудачах:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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