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https://sputnik-georgia.ru/20211027/druzya-khoteli-prygnut-v-obyatiya-posle-dolgoy-razluki-no-pomeshal-dozhd--smeshnoe-video-261538025.html
Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.10.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как девушка выбегает из машины и бежит в сторону выхода из аэропорта, откуда идет парень с чемоданом. На улице идет дождь, и, казалось бы, под навесом уж он помешать не должен, но все идет не по плану. В результате пара прыгает друг другу в объятия, они поскальзываются и пролетают мимо друг друга. И наверняка это было очень больно, хоть и смешно со стороны.Смотрите больше видео о человеческих неудачах:
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Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео

16:34 27.10.2021
© TikTok / ladbibleaustraliaДрузья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© TikTok / ladbibleaustralia
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как девушка выбегает из машины и бежит в сторону выхода из аэропорта, откуда идет парень с чемоданом. На улице идет дождь, и, казалось бы, под навесом уж он помешать не должен, но все идет не по плану. В результате пара прыгает друг другу в объятия, они поскальзываются и пролетают мимо друг друга. И наверняка это было очень больно, хоть и смешно со стороны.
 
Смотрите больше видео о человеческих неудачах:
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