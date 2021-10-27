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Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T16:34+0400
2021-10-27T16:34+0400
2021-10-27T16:33+0400
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На кадрах видно, как девушка выбегает из машины и бежит в сторону выхода из аэропорта, откуда идет парень с чемоданом. На улице идет дождь, и, казалось бы, под навесом уж он помешать не должен, но все идет не по плану. В результате пара прыгает друг другу в объятия, они поскальзываются и пролетают мимо друг друга. И наверняка это было очень больно, хоть и смешно со стороны.Смотрите больше видео о человеческих неудачах:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , смешные видео, вирусные видео
Друзья хотели прыгнуть в объятия после долгой разлуки, но помешал дождь – смешное видео
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как девушка выбегает из машины и бежит в сторону выхода из аэропорта, откуда идет парень с чемоданом. На улице идет дождь, и, казалось бы, под навесом уж он помешать не должен, но все идет не по плану. В результате пара прыгает друг другу в объятия, они поскальзываются и пролетают мимо друг друга. И наверняка это было очень больно, хоть и смешно со стороны.
Смотрите больше видео о человеческих неудачах:
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