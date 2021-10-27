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Грузинское кино отправляется на Международный кинофестиваль в Котбус
Грузинское кино отправляется на Международный кинофестиваль в Котбус
Зрители фестиваля увидят фильм, который Грузия выдвинула на кинопремию "Оскар" 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Два грузинских фильма – "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный фильм "Извините за опоздание" Луки Берадзе, покажут на Международном кинофестивале в Котбусе, который пройдет в Германии со 2 по 7 ноября.Международный кинофестиваль в Котбусе впервые прошел в 1991 году и с тех пор считается во всем мире самым главным фестивалем Восточной Европы."Четвертый Брайтон" - фильм-кандидат на "Оскар" от Грузии. Он представлен в главном конкурсе фестиваля. В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Что же касается фильма "Извините за опоздание", то на фестивале состоится европейская премьера короткометражной ленты.Картина рассказывает о реальной истории, когда бригада скорой помощи опаздывает на вызов, в результате чего пациент умирает. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние. Впервые короткометражка была показана на кинофоруме в Бакуриани, где получила положительную оценку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211012/gruziya-vybrala-film-kandidat-na-oskar--260486026.html
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культура, новости, грузия, германия, грузинское кино

Грузинское кино отправляется на Международный кинофестиваль в Котбус

18:05 27.10.2021 (обновлено: 18:17 27.10.2021)
© Pixabay / PixabayКинопроектор в кинозале
Кинопроектор в кинозале - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Pixabay / Pixabay
Зрители фестиваля увидят фильм, который Грузия выдвинула на кинопремию "Оскар"
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Два грузинских фильма – "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный фильм "Извините за опоздание" Луки Берадзе, покажут на Международном кинофестивале в Котбусе, который пройдет в Германии со 2 по 7 ноября.
Международный кинофестиваль в Котбусе впервые прошел в 1991 году и с тех пор считается во всем мире самым главным фестивалем Восточной Европы.
"Четвертый Брайтон" - фильм-кандидат на "Оскар" от Грузии. Он представлен в главном конкурсе фестиваля.
Статуэтка премии Оскар - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
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В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
Что же касается фильма "Извините за опоздание", то на фестивале состоится европейская премьера короткометражной ленты.
Картина рассказывает о реальной истории, когда бригада скорой помощи опаздывает на вызов, в результате чего пациент умирает. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние. Впервые короткометражка была показана на кинофоруме в Бакуриани, где получила положительную оценку.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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