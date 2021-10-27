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Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
Вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании, предполагают ученые 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T11:15+0400
2021-10-27T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Индийские власти создали команду экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия."Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", – сказал Мандавия на пресс-конференции.Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.Согласно последней информации, в Индии выявлено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.Британские ученые заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.Как утверждают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-shtamm-koronavirusa-podobralsya-k-gruzii---chego-zhdut-epidemiologi-261492384.html
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Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
11:15 27.10.2021 (обновлено: 11:29 27.10.2021)
Вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании, предполагают ученые
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Индийские власти создали команду экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
"Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", – сказал Мандавия на пресс-конференции.
Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
Согласно последней информации, в Индии выявлено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.
Британские ученые заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.
Как утверждают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.
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