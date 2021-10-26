https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-shtamm-koronavirusa-podobralsya-k-gruzii---chego-zhdut-epidemiologi-261492384.html

Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи

Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи

Новый пока малоизученный штамм коронавируса уже появился в непосредственной близости от Грузии - в соседней России 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T13:11+0400

2021-10-26T13:11+0400

2021-10-26T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога страны, в целом глобально эпидситуация ухудшается, и это определенно связано с новым штаммом.Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения>>"Эпидситуация глобально ухудшается. Определенно это связанно с тем новым штаммом, над которым сейчас пристально наблюдают. У него высокий процент циркуляции в Соединенном королевстве, но он уже появился в ряде других стран, в том числе в соседней России. Поэтому на него и нам нужно обратить внимание. Пока лабораторными исследованиями новый штамм у нас не зафиксирован. Это тоже разновидность дельта, дельта+, но не та дельта+, которую мы зафиксировали несколько раз. У него другой генетический вариант", - заявил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе отметил, что из-за распространения нового штамма пока не принято решение о введении ограничении на грузино-российской границе. Ранее британское Агентство здравоохранения (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой".Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его вывода из организма.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.В Грузии первые случаи индийского штамма был зафиксирован 27 мая этого года. На данный момент, все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся именно к индийскому штамму.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19