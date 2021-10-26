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Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи
Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи
Новый пока малоизученный штамм коронавируса уже появился в непосредственной близости от Грузии - в соседней России 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T13:11+0400
2021-10-26T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога страны, в целом глобально эпидситуация ухудшается, и это определенно связано с новым штаммом.Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения&gt;&gt;"Эпидситуация глобально ухудшается. Определенно это связанно с тем новым штаммом, над которым сейчас пристально наблюдают. У него высокий процент циркуляции в Соединенном королевстве, но он уже появился в ряде других стран, в том числе в соседней России. Поэтому на него и нам нужно обратить внимание. Пока лабораторными исследованиями новый штамм у нас не зафиксирован. Это тоже разновидность дельта, дельта+, но не та дельта+, которую мы зафиксировали несколько раз. У него другой генетический вариант", - заявил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе отметил, что из-за распространения нового штамма пока не принято решение о введении ограничении на грузино-российской границе. Ранее британское Агентство здравоохранения (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой".Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела&gt;&gt;По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его вывода из организма.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.В Грузии первые случаи индийского штамма был зафиксирован 27 мая этого года. На данный момент, все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся именно к индийскому штамму.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Новый штамм коронавируса подобрался к Грузии - чего ждут эпидемиологи

13:11 26.10.2021
© Government of Georgia photo: Government of Georgia / FBАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Government of Georgia photo: Government of Georgia / FB
Новый пока малоизученный штамм коронавируса уже появился в непосредственной близости от Грузии - в соседней России
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога страны, в целом глобально эпидситуация ухудшается, и это определенно связано с новым штаммом.
Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения>>
"Эпидситуация глобально ухудшается. Определенно это связанно с тем новым штаммом, над которым сейчас пристально наблюдают. У него высокий процент циркуляции в Соединенном королевстве, но он уже появился в ряде других стран, в том числе в соседней России. Поэтому на него и нам нужно обратить внимание. Пока лабораторными исследованиями новый штамм у нас не зафиксирован. Это тоже разновидность дельта, дельта+, но не та дельта+, которую мы зафиксировали несколько раз. У него другой генетический вариант", - заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе отметил, что из-за распространения нового штамма пока не принято решение о введении ограничении на грузино-российской границе.
"Опасность и вероятность распространения есть. Чем большим иммунным слоем встретим этот новый штамм, тем меньше он нам навредит. Пока все те вакцины, которые у нас или в мире есть, могут защитить от этих штаммов. Поэтому нужно вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. Тогда мы будем менее уязвимыми", - заявил Гамкрелидзе.
Ранее британское Агентство здравоохранения (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой".
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его вывода из организма.
Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
В Грузии первые случаи индийского штамма был зафиксирован 27 мая этого года. На данный момент, все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся именно к индийскому штамму.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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