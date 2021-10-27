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Как долго в Грузии будет ясная погода?
Как долго в Грузии будет ясная погода?
До конца недели в Грузии ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ясную погоду в Грузии до и после 1 ноября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.До 1 ноября в Западной Грузии сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха поднимется +17... +22 градусов.Что касается Восточной Грузии, 27 и 30 октября в некоторых районах могут быть небольшие осадки и туман. Воздух прогреется до +9... +14 градусов. В остальные дни ожидается погода без осадков, столбик термометра поднимется максимум до +17 градусов.После 1 ноября на всей территории страны также ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков.В Тбилиси 27 и 30 октября возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха поднимется до +10... +12 градусов. В остальные дни обещают погоду без осадков, а температура воздуха составит +14...+16 градусов. С 1 ноября потеплеет на 4-5 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, погода

Как долго в Грузии будет ясная погода?

13:53 27.10.2021 (обновлено: 14:11 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - на закате
Вид на город Тбилиси - на закате - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
До конца недели в Грузии ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ясную погоду в Грузии до и после 1 ноября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
До 1 ноября в Западной Грузии сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха поднимется +17... +22 градусов.
Что касается Восточной Грузии, 27 и 30 октября в некоторых районах могут быть небольшие осадки и туман. Воздух прогреется до +9... +14 градусов. В остальные дни ожидается погода без осадков, столбик термометра поднимется максимум до +17 градусов.
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После 1 ноября на всей территории страны также ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков.
В Тбилиси 27 и 30 октября возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха поднимется до +10... +12 градусов. В остальные дни обещают погоду без осадков, а температура воздуха составит +14...+16 градусов. С 1 ноября потеплеет на 4-5 градусов.
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