https://sputnik-georgia.ru/20211027/kak-dolgo-v-gruzii-budet-yasnaya-pogoda-261528070.html

Как долго в Грузии будет ясная погода?

Как долго в Грузии будет ясная погода?

До конца недели в Грузии ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ясную погоду в Грузии до и после 1 ноября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.До 1 ноября в Западной Грузии сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха поднимется +17... +22 градусов.Что касается Восточной Грузии, 27 и 30 октября в некоторых районах могут быть небольшие осадки и туман. Воздух прогреется до +9... +14 градусов. В остальные дни ожидается погода без осадков, столбик термометра поднимется максимум до +17 градусов.После 1 ноября на всей территории страны также ожидается теплая и преимущественно ясная погода без осадков.В Тбилиси 27 и 30 октября возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха поднимется до +10... +12 градусов. В остальные дни обещают погоду без осадков, а температура воздуха составит +14...+16 градусов. С 1 ноября потеплеет на 4-5 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211019/nablyudat-za-pogodoy-v-gruzii-budut-89-novykh-gidrometeostantsiy-260677908.html

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