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Мэрия Тбилиси узаконила жилплощади еще 57 семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилплощади еще 57 семьям
В рамках программы легализации жилья в Тбилиси квартиры узаконены уже более двум тысячам семей 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T15:49+0400
2021-10-27T15:49+0400
новости
грузия
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Свидетельства о легализации жилья получили еще 57 семей в Самгорском районе столицы по символической цене 1 лари, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Как он отметил, в рамках программы легализации жилья в целом удовлетворены более 2 000 семей."Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе&gt;&gt;Каладзе призвал граждан с подобными проблемами обращаться в администрации своих районов за подробной информацией."У нас есть программа, которая предполагает передачу жилплощади по символической цене - один лари - семьям, которые не смогли легализовать свои квартиры в силу определенных причин. Мы легализовали жилье более чем 2 000 семей и вернули этим людям радость и счастье. Сегодня для меня большая честь передать жилье за символическую цену в один лари еще 57 семьям в Самгорском районе", - заявил Каладзе.По данным мэрии, за последние четыре года за символическую цену в один лари в собственность жителям города было передано жилье общей стоимостью 300 миллионов лари (95,5 млн долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси узаконила жилплощади еще 57 семьям

15:49 27.10.2021
© Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с населением
Каха Каладзе встречается с населением - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Tbilisi City Hall
В рамках программы легализации жилья в Тбилиси квартиры узаконены уже более двум тысячам семей
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Свидетельства о легализации жилья получили еще 57 семей в Самгорском районе столицы по символической цене 1 лари, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Как он отметил, в рамках программы легализации жилья в целом удовлетворены более 2 000 семей.
"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе>>
Каладзе призвал граждан с подобными проблемами обращаться в администрации своих районов за подробной информацией.
"У нас есть программа, которая предполагает передачу жилплощади по символической цене - один лари - семьям, которые не смогли легализовать свои квартиры в силу определенных причин. Мы легализовали жилье более чем 2 000 семей и вернули этим людям радость и счастье. Сегодня для меня большая честь передать жилье за символическую цену в один лари еще 57 семьям в Самгорском районе", - заявил Каладзе.
По данным мэрии, за последние четыре года за символическую цену в один лари в собственность жителям города было передано жилье общей стоимостью 300 миллионов лари (95,5 млн долларов).
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