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МВД Грузии изъяло очередную партию оружия: задержаны четыре человека

МВД Грузии изъяло очередную партию оружия: задержаны четыре человека

Оперативные мероприятия по изъятию оружия были проведены в Тбилиси, Марнеули, Лентехи и Ахалцихе 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в Тбилиси, Марнеули (Квемо Картли), Лентехи (Сванети) и Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), сообщает МВД Грузии.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре человека. Все четверо обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.В Тбилиси изъято оружие – задержаны пять человек>>Во время обыска в доме 46-летнего в прошлом судимого жителя Тбилиси полиция изъяла пистолет типа СZ, обойму с шестью патронами в качестве вещественных доказательств. У второго задержанного - 47-летнего жителя Лентехи изъяты пистолет СZ, три обоймы с 45 патронами.В Самцхе-Джавахети у 39-летнего жителя Ахалцихе полиция нашла автомат Калашникова "АК-74" и около 30 патронов в нему.В Марнеули полиция Квемо Картли изъяла у 29-летнего местного жителя пистолет ТТ, обойму с семью патронами.По данным пресс-службы МВД, все задержания проводились в разное время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мвд грузии, оружие, преступность в грузии