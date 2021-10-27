https://sputnik-georgia.ru/20211027/narodnye-primety-na-noyabr-2021-kakoy-budet-zima-261532975.html

Народные приметы на ноябрь 2021: какой будет зима

Народные приметы на ноябрь 2021: какой будет зима

Народные приметы ноября - последнего месяца осени - предскажут, какой будет зима, и помогут встретить зимнюю стужу во всеоружии 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T16:04+0400

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справки

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Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которым следовали наши предки, часто не сбываются.Sputnik Грузия рассказывает о народных приметах в ноябре, по которым можно узнать, какой будет предстоящая зима.Народные приметы - какой будет зимаНародные приметы о погоде, в том числе и в ноябре, которые на протяжении столетий передавались из поколения в поколение, можно назвать своеобразной энциклопедией крестьянской жизни.В старину, в последний месяц перед зимой люди всегда подмечали, какой будет зима и даже весна, будет ли зима затяжной и морозной или рано потеплеет, каким будет урожай и так далее.Обычно в последний месяц осени ударяли морозы, поэтому 1 ноября встречали зиму. По приметам, кто в ноябре не мерзнет, тому не страшны и крещенские морозы.Если ноябрь выдался теплым, то зима, по народным приметам, будет суровой. А если в конце последнего месяца зимы выпадут снегопады – это явная примета, что зима будет сравнительно мягкой.Народные приметы появлялись постепенно - по мере изучения людьми природных явлений, состояния небесных тел и так далее.Так, например, солнечная безоблачная погода в ноябре плохая примета – она означает, что год предстоит неурожайный и голодный.Снег, выпавший в ноябре на сухую землю, быстро растает, а много снега – явная примета, что весна будет ранней, а лето – урожайным.Если до 14 ноября на деревьях остались листочки, по народным приметам, зима ожидается морозная, а лето знойное – соответственно, наступающий год будет неурожайным.Зима будет долгой, если до конца ноября деревья не успеют сбросить листву.Туман в ноябре к оттепели, а иней на деревьях - к морозам. По приметам, зима будет мягкой, если в ноябре будут комары на улице и дома и большинство уток не улетят в теплы края.Если снег, выпавший на сырую землю, не растает – это примета, указывающая, что подснежники зацветут рано. А если выпадет на замерзшую землю - ожидается хороший урожай хлеба.По приметам, к большому снегу иней на Михайлов день - 21 ноября, а туман – к оттепели. Если земля до 21 ноября не промерзнет, то снег до 19 декабря не ляжет.По народным приметам, если 24 ноября на небе много звезд, то грядущим летом ягод и грибов будет видимо-невидимо. В старину, чтобы сбылась эта примета, обязательно заваривали в этот день чай с сушеными ягодами.Иней 27 ноября - на Филиппов день, по приметам, к богатому урожаю овса, дождь — уродится пшеница, каркает ворона — к оттепели. Если в Филиппов день облачно или идет снег — значит в конце мая ожидается ненастье.По последнему дню ноября - в день Григория Зимоуказателя, предсказывали погоду на практически наступившую зиму. По приметам, если морозно - зима будет холодной. В старину говорили, каков Григорий — такова и зима.В целом погода в ноябре отличается непостоянством - переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты. Поэтому нередко на один и тот же день ноября приходятся порой абсолютно противоположные приметы.Свои коррективы в погоду внесли и глобальные изменения климата, но игнорировать наследие предков, такое как народные приметы, не стоит – они содержат мудрость, накопленную тысячелетиями.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211005/mir-ozhidaet-tyazheleyshiy-globalnyy-krizis-zimoy--smi-260215173.html

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