https://sputnik-georgia.ru/20211027/novye-kvartiry-v-zugdidi-poluchat-600-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-261522417.html
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
За последние восемь лет в рамках различных программ в Грузии постоянное жилье предоставлено государством почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T12:08+0400
2021-10-27T12:08+0400
2021-10-27T12:17+0400
новости
грузия
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Специальная комиссия приступила к рассмотрению вопроса распределения квартир очередной группе вынужденно перемещенных лиц в новостройках в Зугдиди (Западная Грузия), сообщает Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.Комиссия завершит рассмотрение заявок в течение месяца, после чего список семей вынужденных переселенцев будет опубликован на сайте агентства.Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии>>По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, на начальном этапе будет распределено 600 квартир."Комиссия рассмотрит размещение каждой семьи вынужденных переселенцев в соответствии с установленными критериями. Для нас особенно важно, чтобы процесс обеспечения семей ВПЛ жильем был открытым и прозрачным", – сказал Симонишвили.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это более 88,7 тысячи семей. Постоянно жилье государство им выделяет поэтапно.По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
12:08 27.10.2021 (обновлено: 12:17 27.10.2021)
За последние восемь лет в рамках различных программ в Грузии постоянное жилье предоставлено государством почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Специальная комиссия приступила к рассмотрению вопроса распределения квартир очередной группе вынужденно перемещенных лиц в новостройках в Зугдиди (Западная Грузия), сообщает
Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.
Комиссия завершит рассмотрение заявок в течение месяца, после чего список семей вынужденных переселенцев будет опубликован на сайте агентства.
По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, на начальном этапе будет распределено 600 квартир.
"Комиссия рассмотрит размещение каждой семьи вынужденных переселенцев в соответствии с установленными критериями. Для нас особенно важно, чтобы процесс обеспечения семей ВПЛ жильем был открытым и прозрачным", – сказал Симонишвили.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это более 88,7 тысячи семей. Постоянно жилье государство им выделяет поэтапно.
По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев.
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