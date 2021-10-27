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https://sputnik-georgia.ru/20211027/novye-kvartiry-v-zugdidi-poluchat-600-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-261522417.html
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
За последние восемь лет в рамках различных программ в Грузии постоянное жилье предоставлено государством почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев 27.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Специальная комиссия приступила к рассмотрению вопроса распределения квартир очередной группе вынужденно перемещенных лиц в новостройках в Зугдиди (Западная Грузия), сообщает Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.Комиссия завершит рассмотрение заявок в течение месяца, после чего список семей вынужденных переселенцев будет опубликован на сайте агентства.Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии&gt;&gt;По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, на начальном этапе будет распределено 600 квартир."Комиссия рассмотрит размещение каждой семьи вынужденных переселенцев в соответствии с установленными критериями. Для нас особенно важно, чтобы процесс обеспечения семей ВПЛ жильем был открытым и прозрачным", – сказал Симонишвили.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это более 88,7 тысячи семей. Постоянно жилье государство им выделяет поэтапно.По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев

Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев

12:08 27.10.2021 (обновлено: 12:17 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗдание строящегося жилого дома
Здание строящегося жилого дома - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
За последние восемь лет в рамках различных программ в Грузии постоянное жилье предоставлено государством почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Специальная комиссия приступила к рассмотрению вопроса распределения квартир очередной группе вынужденно перемещенных лиц в новостройках в Зугдиди (Западная Грузия), сообщает Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.
Комиссия завершит рассмотрение заявок в течение месяца, после чего список семей вынужденных переселенцев будет опубликован на сайте агентства.
Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии>>
По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, на начальном этапе будет распределено 600 квартир.
"Комиссия рассмотрит размещение каждой семьи вынужденных переселенцев в соответствии с установленными критериями. Для нас особенно важно, чтобы процесс обеспечения семей ВПЛ жильем был открытым и прозрачным", – сказал Симонишвили.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это более 88,7 тысячи семей. Постоянно жилье государство им выделяет поэтапно.
По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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