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Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию
Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию
Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T11:48+0400
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новости
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгения Грушовець не впустили в Грузию.Грушовець прилетел в Тбилиси накануне вместе с народным защитником Украины Людмилой Денисовой. Омбудсмена впустили в страну, а с адвокатом возникли проблемы.Она уже зашла в тюрьму, чтобы встретиться с Саакашвили, который является гражданином Украины.Сам Грушовець рассказал о случившемся на своей странице в соцсети Facebook. По оценке представителей оппозиции, эта ситуация указывает на то, что власти боятся экс-президента."Ему (Саакашвили – ред.) не дают возможность назначения судебных процессов, чтобы он принял в них участие… Сейчас мы узнаем, что его адвоката не впустили в страну и что самое главное – ему не дают возможность получить компетентное, квалифицированное медицинское обслуживание в медучреждении. Это ничто иное, как прямая борьба против заключенного", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

11:48 27.10.2021 (обновлено: 12:03 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanМихаил Саакашвили. Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября
Михаил Саакашвили. Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгения Грушовець не впустили в Грузию.
Грушовець прилетел в Тбилиси накануне вместе с народным защитником Украины Людмилой Денисовой. Омбудсмена впустили в страну, а с адвокатом возникли проблемы.
"Вместе со мной прилетел еще один человек, украинский адвокат, которого не пропустили через границу. Его развернули обратно. Я обязательно обращусь к соответствующим органам по этому вопросу", - сказала Денисова грузинским телеканалам у тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Она уже зашла в тюрьму, чтобы встретиться с Саакашвили, который является гражданином Украины.
Сам Грушовець рассказал о случившемся на своей странице в соцсети Facebook.

"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину. PS. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир". PSS. Теперь без паспорта возвращаюсь в Киев", – пишет Грушовець.

По оценке представителей оппозиции, эта ситуация указывает на то, что власти боятся экс-президента.
"Ему (Саакашвили – ред.) не дают возможность назначения судебных процессов, чтобы он принял в них участие… Сейчас мы узнаем, что его адвоката не впустили в страну и что самое главное – ему не дают возможность получить компетентное, квалифицированное медицинское обслуживание в медучреждении. Это ничто иное, как прямая борьба против заключенного", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию.
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Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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