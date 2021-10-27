https://sputnik-georgia.ru/20211027/ukrainskogo-advokata-saakashvili-ne-vpustili-v-gruzii-261522555.html

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T11:48+0400

2021-10-27T11:48+0400

2021-10-27T12:03+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгения Грушовець не впустили в Грузию.Грушовець прилетел в Тбилиси накануне вместе с народным защитником Украины Людмилой Денисовой. Омбудсмена впустили в страну, а с адвокатом возникли проблемы.Она уже зашла в тюрьму, чтобы встретиться с Саакашвили, который является гражданином Украины.Сам Грушовець рассказал о случившемся на своей странице в соцсети Facebook. По оценке представителей оппозиции, эта ситуация указывает на то, что власти боятся экс-президента."Ему (Саакашвили – ред.) не дают возможность назначения судебных процессов, чтобы он принял в них участие… Сейчас мы узнаем, что его адвоката не впустили в страну и что самое главное – ему не дают возможность получить компетентное, квалифицированное медицинское обслуживание в медучреждении. Это ничто иное, как прямая борьба против заключенного", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Официальные органы и представители власти пока не комментировали ситуацию.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили