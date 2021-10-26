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https://sputnik-georgia.ru/20211026/saakashvili-ne-khochet-lechitsya-v-tyuremnoy-klinike-261512686.html
Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике
Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике
Тюремная клиника находится в отдельном здании на территории печально известной скандалом о пытках заключенных Глданской тюрьмы 26.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Как бы ни ухудшилось мое состояние здоровья, я отказываюсь от перевода в клинику при Глданской тюрьме, говорится в сообщении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, появившемся в соцсети Facebook.Экс-президент Грузии голодает уже 26-й день. Консилиум врачей, опасающийся ухудшения его состояния здоровья, рекомендует госпитализацию Саакашвили. В Минюсте Грузии заявили, что в таком случае бывшего главу грузинского государства уложат в тюремную клинику при Глданской тюрьме.Тюремная клиника находится в отдельном здании на территории печально известной скандалом о пытках заключенных Глданской тюрьмы. И хотя власти обещают обеспечить полную охрану Саакашвили, адвокаты заявляют о возможной попытке убийства экс-президента в тюремной клинике.Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины &gt;&gt;Между тем без согласия Саакашвили уложить его в клинику не могут. Отказ от госпитализации действует до того момента, пока пациент сам может выражать свою волю.На данный момент Саакашвили находится в Руставской тюрьме № 12. Его поместили сюда сразу после задержания 1 октября. Тогда же экс-президент начал голодовку в знак протеста против своего заключения.Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии &gt;&gt;Задержание Саакашвили связано с двумя вынесенными ему окончательными приговорами в Грузии, согласно которым экс-президент должен провести в тюрьме 6 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике

20:18 26.10.2021 (обновлено: 20:33 26.10.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма - забор с колючей проволокой и вышка с охраной
Руставская тюрьма - забор с колючей проволокой и вышка с охраной - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Тюремная клиника находится в отдельном здании на территории печально известной скандалом о пытках заключенных Глданской тюрьмы
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Как бы ни ухудшилось мое состояние здоровья, я отказываюсь от перевода в клинику при Глданской тюрьме, говорится в сообщении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, появившемся в соцсети Facebook.
Экс-президент Грузии голодает уже 26-й день. Консилиум врачей, опасающийся ухудшения его состояния здоровья, рекомендует госпитализацию Саакашвили. В Минюсте Грузии заявили, что в таком случае бывшего главу грузинского государства уложат в тюремную клинику при Глданской тюрьме.

"Каким бы ни было мое состояние здоровья, я отказываюсь от перевода в тюремную клинику в Глдани и предпочитаю оставаться там, где я нахожусь, пока ситуацию не разрешит или моя смерть, или моя свобода", - говорится в сообщении.

Тюремная клиника находится в отдельном здании на территории печально известной скандалом о пытках заключенных Глданской тюрьмы. И хотя власти обещают обеспечить полную охрану Саакашвили, адвокаты заявляют о возможной попытке убийства экс-президента в тюремной клинике.
Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины >>
Между тем без согласия Саакашвили уложить его в клинику не могут. Отказ от госпитализации действует до того момента, пока пациент сам может выражать свою волю.
На данный момент Саакашвили находится в Руставской тюрьме № 12. Его поместили сюда сразу после задержания 1 октября. Тогда же экс-президент начал голодовку в знак протеста против своего заключения.
Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии >>
Задержание Саакашвили связано с двумя вынесенными ему окончательными приговорами в Грузии, согласно которым экс-президент должен провести в тюрьме 6 лет.
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