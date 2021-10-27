https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-261537221.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T16:22+0400

2021-10-27T16:22+0400

2021-10-27T16:23+0400

новости

грузия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765693_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_ea2e8a277d778af011258090208b20b2.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 60 километрах от Тбилиси в 15.50 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в селе Мамишлари в 17 километрах от Дманиси.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, землетрясение