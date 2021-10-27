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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T16:22+0400
2021-10-27T16:22+0400
2021-10-27T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 60 километрах от Тбилиси в 15.50 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в селе Мамишлари в 17 километрах от Дманиси.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
16:22 27.10.2021 (обновлено: 16:23 27.10.2021)
Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 60 километрах от Тбилиси в 15.50 по местному времени, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в селе Мамишлари в 17 километрах от Дманиси.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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