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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси 27.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 60 километрах от Тбилиси в 15.50 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в селе Мамишлари в 17 километрах от Дманиси.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии произошло землетрясение

16:22 27.10.2021 (обновлено: 16:23 27.10.2021)
© photo: SputnikСейсмограф в научном центре
Сейсмограф в научном центре - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik
Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 60 километрах от Тбилиси в 15.50 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в селе Мамишлари в 17 километрах от Дманиси.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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