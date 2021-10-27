https://sputnik-georgia.ru/20211027/vypusknik-oksforda-i-byvshiy-zaklyuchennyy-biografiya-niki-meliya--261540244.html

Выпускник Оксфорда и бывший заключенный: биография Ники Мелия

Выпускник Оксфорда и бывший заключенный: биография Ники Мелия

Уже второй раз самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" сделала ставку на Нику Мелия 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T18:42+0400

2021-10-27T18:42+0400

2021-10-27T19:03+0400

справки

грузия

ника мелия

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Спустя семь лет Ника Мелия вновь баллотируется на пост мэра Тбилиси. В решающей битве во втором туре выборов его главным конкурентом будет действующий градоначальник Каха Каладзе. Кстати, разрыв между ними в первом туре составил всего 11%.Кто такой Ника Мелия и что известно о 41-летнем амбициозном политике, расскажет Sputnik Грузия.Ранние годыНика, или как его зовут официально - Никанор, Мелия родился 21 декабря 1979 года в Тбилиси в семье известного врача Анзора Мелия и Наны Цаава. Кстати, его отец тоже баллотируется на пост мэра Зугдиди, где 30 октября также предстоит второй тур выборов.В 1996 году окончил 47-ю среднюю школу в Тбилиси. Свое первое высшее образование получил в Академии министерства государственной безопасности Грузии - факультет правоведения. Сразу после окончания вуза в 2002 – 2003 годах Мелия работал следователем министерства безопасности Грузии.Степень магистра он получил в 2006 году, окончив факультет международных отношений в Университете Оксфорда Брукса.КарьераПосле окончания вуза Мелия работал на разных должностях в правительственных ведомствах: в 2007 году - в аппарате Совета безопасности Грузии, в 2008-2009 годах был заместителе главы Национального бюро исполнения, а с 2009 по 2010 сам возглавлял ведомство. В 2010 году Мелия был начальником Агентства нетюремных наказаний и пробации при Минпробации и юридической помощи. В том же году его назначили начальником, а затем и председателем Национального бюро исполнения в Тбилиси. На этой должности он проработал до 2012 года.После смены власти, в 2013 – 2014 годах он был главой столичной районной администрации Мтацминда.В 2014 году Мелия баллотировался на пост мэра Тбилиси от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Однако Мелия уступил кандидату от "Грузинской мечты". После этого поражения началась активная политическая деятельность Мелия в рядах "Единого национального движения".Лицо НацдвиженияВ 2015 году Мелия стал заместителем председателя и и.о. председателя Тбилисской организации ЕНД.Дальше были парламентские выборы. В 2016 году Мелия попал в пятерку избирательного списка главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Именно тогда он становится депутатом законодательного органа девятого созыва.Год спустя, во время выборов в органы местного самоуправления 2017 года "Единое национальное движение" назвало Мелия кандидатом на пост главы сакребуло Тбилиси. Однако и тогда победу на выборах одержала правящая партия.Тот же год оказался кризисным для бывшей правящей партии. "Единое национальное движение" практически раскололось на две части. Многие ведущие фигуры покинули ее ряды и продолжили свою политическую деятельность в "Европейской Грузии". А Мелия остался.В декабре 2020 года Ника Мелия становится новым председателем "Единого национального движения". На этой должности он заменил экс-министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе.Вскоре Мелия вместе со своими соратниками присоединился к работе законодательного органа. Однако это продолжалось недолго - в конце июля Мелия отказался от депутатского мандата. Мелия решил полностью подключиться к предвыборной кампании и готовиться к выборам в органы местного самоуправления. Сейчас ему предстоит решающая борьба за пост мэра столицы Грузии.Арест и бунтМолодой политик оказался в центре внимания общественности во время акции протеста 20 июня 2019 года. Изначально акция протеста носила мирный характер, но к 22:00 часть участников акции, с использованием силы и напав на полицейских, попыталась взять штурмом здание парламента. Полиция начала разгон с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.Мелия стал главным фигурантом дела. Ему предъявили обвинения в организации группового насилия в ходе акции, а также в руководстве процессом и участии в нем. Генеральная прокуратура потребовала его ареста. последствии, в июне 2019 года Мелия лишился депутатской неприкосновенности на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, и депутатского мандата.Тем не менее, Тбилисский городской суд оставил Мелия на свободе под залог, а Апелляционный суд поручил прокуратуре электронный мониторинг, надев на него электронный браслет. Мелия запретили свободное передвижение без уведомления прокуратуры, а также публичные выступления.Однако эти ограничения он нарушил не раз. В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов, на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.В феврале 2020 года Мелия вызвали в Генеральную прокуратуру за неуплату залога. Однако тогда политик заявил: "Не заплачу, не поймают". Но впоследствии было наоборот.Его арестовали 23 февраля, а для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Задержание лидера оппозиционной партии вызвало широкий резонанс. Сторонники называли Мелия политзаключенным, а представители власти – криминалом.Затем были многочисленные акции протеста с требованием его освобождения. Параллельно продолжались переговоры при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, в ходе которых оппозиция постоянно поднимала вопрос освобождения лидера ЕНД. В итоге "Грузинская мечта" и оппозиция подписали соглашение 19 апреля, которое должно было положить конец политическому кризису в стране.За этим последовало и освобождение Мелия. Он покинул тюрьму 10 мая, после того как залог за оппозиционера внес Евросоюз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-predstavil-svoyu-komandu-v-sluchae-pobedy-vo-vtorom-ture-vyborov-mera-tbilisi-261347686.html

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справки , грузия, ника мелия