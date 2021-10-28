https://sputnik-georgia.ru/20211028/barer-v-komnate-svidaniy-saakashvili-stal-vyshe-razyasnenie-administratsii-tyurem-261568953.html

Барьер в комнате свиданий Саакашвили стал выше: разъяснение администрации тюрем

Барьер в комнате свиданий Саакашвили стал выше: разъяснение администрации тюрем

В комнате свиданий Саакашвили установили новый стеклянный барьер, который выше предыдущего 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T16:05+0400

2021-10-28T16:05+0400

2021-10-28T17:32+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его адвокаты не соблюдали рекомендации по защите от коронавируса, поэтому администрация тюрьмы была вынуждена увеличить барьер в комнате свиданий, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.Накануне адвокаты Саакашвили заявили, что администрация тюрем установила высокий стеклянный барьер в комнате свиданий, что создает препятствия для общения с подзащитным и нарушает тайну коммуникации подзащитного и адвоката.По данным администрации тюрем, Саакашвили и его адвокаты вставали на стол и контактировали не через стекло а над ним, а сам Саакашвили отказался от ношения маски, что увеличивало риск распространения вируса."Также существовала угроза повреждения стеклянного барьера, которая могла повлечь угрозу для других лиц", - отмечается в сообщении.Также в службе отмечают, что ни один из адвокатов Саакашвили не предъявил отрицательного теста на коронавирус, как это предусмотрено правилами тюрьмы.Что касается обвинения адвокатов о невозможности обмениваться с Саакашвили посланиями, администрация тюрем отмечает, что они могут сделать это и через администрацию, если речь идет о документации, связанной с делом.Также администрация тюрем опровергла распространенную информацию о запрете на общение Саакашвили с адвокатами. По ее данным, экс-президент Грузии за 28 дней - с момента задержания - встретился со своими правозащитниками 57 раз.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/faktor-saakashvili-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy-ne-povliyaet---kobakhidze-261565020.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили