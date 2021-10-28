https://sputnik-georgia.ru/20211028/faktor-saakashvili-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy-ne-povliyaet---kobakhidze-261565020.html
Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
Украинскому адвокату Евгению Грушовцу и журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T14:17+0400
2021-10-28T14:17+0400
2021-10-28T14:55+0400
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ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Фактор Саакашвили – это единственное, что создавало неловкость в дружественных взаимоотношениях между Грузией и Украиной, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Лидер правящей партии прокомментировал на брифинге инцидент на границе с гражданами Украины – адвокатом Евгением Грушовцом и журналистом Дмитрием Гордоном и его супругой, которых не впустили в Грузию, где они планировали встретиться в отбывающим наказание в тюрьме экс-президентом Михалом Саакашвили.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат>>Кобахидзе не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов, почему этих людей не впустили Грузию. По его словам, причины отказа должно назвать "соответствующее ведомство"."Кого впускать или не впускать в то или иное государство, в данном случае в Грузию, решают соответствующие ведомства. Такое может произойти и на Украине с гражданами Грузии, такое может случится в Соединенных Штатах с гражданами Германии и так далее", – сказал Кобахидзе.Но, при этом подчеркнул, что это факт никак не отразится на отношениях двух стран. По его словам, единственное, что создавало неловкость в грузино-украинских отношениях, это сам фактор Саакашвили.Исходя из этого, как заявил Кобахидзе, власти Грузии не позволят "устраивать шоу" с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления "Саакашвили исчезнет с повестки дня".Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Евгений Грушовец на днях прилетел в Тбилиси, чтобы вместе с грузинскими коллегами защищать права экс-президента, а украинский журналист Дмитрий Гордон собирался брать интервью у Саакашвили в тюрьме. По словам Гордона, данная встреча обговаривалась на уровне украинского и грузинского министерств иностранных дел, но в итоге его не впустили в страну. Оба прямо из аэропорта были депортированы обратно в Киев.Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили раскритиковал грузинское законодательство, которое дает МВД право не впускать иностранцев в страну без объяснения причин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили
Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
14:17 28.10.2021 (обновлено: 14:55 28.10.2021)
Украинскому адвокату Евгению Грушовцу и журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Фактор Саакашвили – это единственное, что создавало неловкость в дружественных взаимоотношениях между Грузией и Украиной, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Лидер правящей партии прокомментировал на брифинге инцидент на границе с гражданами Украины – адвокатом Евгением Грушовцом и журналистом Дмитрием Гордоном и его супругой, которых не впустили в Грузию, где они планировали встретиться в отбывающим наказание в тюрьме экс-президентом Михалом Саакашвили.
Кобахидзе не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов, почему этих людей не впустили Грузию. По его словам, причины отказа должно назвать "соответствующее ведомство".
"Кого впускать или не впускать в то или иное государство, в данном случае в Грузию, решают соответствующие ведомства. Такое может произойти и на Украине с гражданами Грузии, такое может случится в Соединенных Штатах с гражданами Германии и так далее", – сказал Кобахидзе.
Но, при этом подчеркнул, что это факт никак не отразится на отношениях двух стран. По его словам, единственное, что создавало неловкость в грузино-украинских отношениях, это сам фактор Саакашвили.
Исходя из этого, как заявил Кобахидзе, власти Грузии не позволят "устраивать шоу" с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления "Саакашвили исчезнет с повестки дня".
"Саакашвили – обыкновенный заключенный. Более того, Саакашвили – это заключенный, который совершил преступления, намного более тяжкие, чем другие заключенные. Исходя из этого, после 30 октября этот вопрос окончательно будет снят с нашей повестки дня", – подчеркнул он.
Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Евгений Грушовец на днях прилетел в Тбилиси, чтобы вместе с грузинскими коллегами защищать права экс-президента, а украинский журналист Дмитрий Гордон собирался брать интервью у Саакашвили в тюрьме. По словам Гордона, данная встреча обговаривалась на уровне украинского и грузинского министерств иностранных дел, но в итоге его не впустили в страну. Оба прямо из аэропорта были депортированы обратно в Киев.
Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили раскритиковал грузинское законодательство, которое дает МВД право не впускать иностранцев в страну без объяснения причин.
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