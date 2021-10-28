Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211028/faktor-saakashvili-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy-ne-povliyaet---kobakhidze-261565020.html
Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
Украинскому адвокату Евгению Грушовцу и журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T14:17+0400
2021-10-28T14:55+0400
политика
новости
грузия
украина
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0b/250585046_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_224338009f33bf7dfec945e5088aa9d3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Фактор Саакашвили – это единственное, что создавало неловкость в дружественных взаимоотношениях между Грузией и Украиной, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Лидер правящей партии прокомментировал на брифинге инцидент на границе с гражданами Украины – адвокатом Евгением Грушовцом и журналистом Дмитрием Гордоном и его супругой, которых не впустили в Грузию, где они планировали встретиться в отбывающим наказание в тюрьме экс-президентом Михалом Саакашвили.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат&gt;&gt;Кобахидзе не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов, почему этих людей не впустили Грузию. По его словам, причины отказа должно назвать "соответствующее ведомство"."Кого впускать или не впускать в то или иное государство, в данном случае в Грузию, решают соответствующие ведомства. Такое может произойти и на Украине с гражданами Грузии, такое может случится в Соединенных Штатах с гражданами Германии и так далее", – сказал Кобахидзе.Но, при этом подчеркнул, что это факт никак не отразится на отношениях двух стран. По его словам, единственное, что создавало неловкость в грузино-украинских отношениях, это сам фактор Саакашвили.Исходя из этого, как заявил Кобахидзе, власти Грузии не позволят "устраивать шоу" с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления "Саакашвили исчезнет с повестки дня".Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Евгений Грушовец на днях прилетел в Тбилиси, чтобы вместе с грузинскими коллегами защищать права экс-президента, а украинский журналист Дмитрий Гордон собирался брать интервью у Саакашвили в тюрьме. По словам Гордона, данная встреча обговаривалась на уровне украинского и грузинского министерств иностранных дел, но в итоге его не впустили в страну. Оба прямо из аэропорта были депортированы обратно в Киев.Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили раскритиковал грузинское законодательство, которое дает МВД право не впускать иностранцев в страну без объяснения причин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-minyuste-ukrainy-rasskazali-o-slozhnostyakh-ekstraditsii-saakashvili-261547767.html
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0b/250585046_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_78a5675674820a4e04417e68be48b61d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, украина, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили

Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе

14:17 28.10.2021 (обновлено: 14:55 28.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Украинскому адвокату Евгению Грушовцу и журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Фактор Саакашвили – это единственное, что создавало неловкость в дружественных взаимоотношениях между Грузией и Украиной, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Лидер правящей партии прокомментировал на брифинге инцидент на границе с гражданами Украины – адвокатом Евгением Грушовцом и журналистом Дмитрием Гордоном и его супругой, которых не впустили в Грузию, где они планировали встретиться в отбывающим наказание в тюрьме экс-президентом Михалом Саакашвили.
Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат>>
Кобахидзе не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов, почему этих людей не впустили Грузию. По его словам, причины отказа должно назвать "соответствующее ведомство".
"Кого впускать или не впускать в то или иное государство, в данном случае в Грузию, решают соответствующие ведомства. Такое может произойти и на Украине с гражданами Грузии, такое может случится в Соединенных Штатах с гражданами Германии и так далее", – сказал Кобахидзе.
Но, при этом подчеркнул, что это факт никак не отразится на отношениях двух стран. По его словам, единственное, что создавало неловкость в грузино-украинских отношениях, это сам фактор Саакашвили.
Исходя из этого, как заявил Кобахидзе, власти Грузии не позволят "устраивать шоу" с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления "Саакашвили исчезнет с повестки дня".

"Саакашвили – обыкновенный заключенный. Более того, Саакашвили – это заключенный, который совершил преступления, намного более тяжкие, чем другие заключенные. Исходя из этого, после 30 октября этот вопрос окончательно будет снят с нашей повестки дня", – подчеркнул он.

Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
В Минюсте Украины рассказали о сложностях экстрадиции Саакашвили
Вчера, 20:36
Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Евгений Грушовец на днях прилетел в Тбилиси, чтобы вместе с грузинскими коллегами защищать права экс-президента, а украинский журналист Дмитрий Гордон собирался брать интервью у Саакашвили в тюрьме. По словам Гордона, данная встреча обговаривалась на уровне украинского и грузинского министерств иностранных дел, но в итоге его не впустили в страну. Оба прямо из аэропорта были депортированы обратно в Киев.
Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили раскритиковал грузинское законодательство, которое дает МВД право не впускать иностранцев в страну без объяснения причин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:13Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
14:57Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
14:17Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
13:53Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
13:22В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
13:07Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
12:52Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси
12:37В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
12:22Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
12:06"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе
11:51Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы
11:21COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой
11:05Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009
10:34"Обрести своего зрителя": Хабенский признался, почему возглавил МХТ им. Чехова
10:07Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
09:44В Восточной Грузии горит лес
09:20Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
09:01Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
08:16Мадрид и Тбилиси могут связать прямые авиарейсы