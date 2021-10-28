https://sputnik-georgia.ru/20211028/faktor-saakashvili-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy-ne-povliyaet---kobakhidze-261565020.html

Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе

Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе

Украинскому адвокату Евгению Грушовцу и журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T14:17+0400

2021-10-28T14:17+0400

2021-10-28T14:55+0400

политика

новости

грузия

украина

ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0b/250585046_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_224338009f33bf7dfec945e5088aa9d3.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Фактор Саакашвили – это единственное, что создавало неловкость в дружественных взаимоотношениях между Грузией и Украиной, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Лидер правящей партии прокомментировал на брифинге инцидент на границе с гражданами Украины – адвокатом Евгением Грушовцом и журналистом Дмитрием Гордоном и его супругой, которых не впустили в Грузию, где они планировали встретиться в отбывающим наказание в тюрьме экс-президентом Михалом Саакашвили.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат>>Кобахидзе не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов, почему этих людей не впустили Грузию. По его словам, причины отказа должно назвать "соответствующее ведомство"."Кого впускать или не впускать в то или иное государство, в данном случае в Грузию, решают соответствующие ведомства. Такое может произойти и на Украине с гражданами Грузии, такое может случится в Соединенных Штатах с гражданами Германии и так далее", – сказал Кобахидзе.Но, при этом подчеркнул, что это факт никак не отразится на отношениях двух стран. По его словам, единственное, что создавало неловкость в грузино-украинских отношениях, это сам фактор Саакашвили.Исходя из этого, как заявил Кобахидзе, власти Грузии не позволят "устраивать шоу" с участием экс-президента, и после второго тура выборов в органы местного самоуправления "Саакашвили исчезнет с повестки дня".Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Евгений Грушовец на днях прилетел в Тбилиси, чтобы вместе с грузинскими коллегами защищать права экс-президента, а украинский журналист Дмитрий Гордон собирался брать интервью у Саакашвили в тюрьме. По словам Гордона, данная встреча обговаривалась на уровне украинского и грузинского министерств иностранных дел, но в итоге его не впустили в страну. Оба прямо из аэропорта были депортированы обратно в Киев.Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили раскритиковал грузинское законодательство, которое дает МВД право не впускать иностранцев в страну без объяснения причин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-minyuste-ukrainy-rasskazali-o-slozhnostyakh-ekstraditsii-saakashvili-261547767.html

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, украина, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили