https://sputnik-georgia.ru/20211028/chetvertaya-ili-pyataya---eksperty-ne-opredelilis-kakuyu-volnu-covid-19-perezhivaet-gruziya-261566750.html

Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия

Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия

Началом пятой волны коронавируса в Грузии будет считаться день, когда суточный показатель инфицирования превысит 6 200 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T15:13+0400

2021-10-28T15:13+0400

2021-10-28T15:36+0400

пятая волна

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятой волны коронавируса в Грузии еще нет, она наступит, когда суточный показатель новых инфицированных превысит шесть тысяч, заявил медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе."Когда показатель превысит 6 200 случаев вдень, это будет рассматриваться как пятая волна, и ситуация в стране будет намного хуже, чем сейчас", – сказал Чхаидзе.COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой>>По его словам, наибольшее число новых случаев было зафиксировано 17 августа – 6 208, и это было признано пиком четвертой волны.Вместе с тем Чхаидзе выразил обеспокоенность ростом смертности от коронавируса и связал это со снижением темпов вакцинации. По его словам, число вакцинированных составляет всего 35% взрослого населения страны. По официальным данным на 27 октября, этот показатель составляет 32,7%Ранее Чхаидзе и другие ведущие эпидемиологи Грузии заявляли, что резкое увеличение суточного показателя инфицирования за последний месяц уже свидетельствуют о начале пятой волны коронавируса и прогнозировали ее начало с 15 октября.С этим мнение соглашались и в Минздраве Грузии. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния 18 октября заявила, что налицо все признаки пятой волны коронавируса – клиники переполнены ковид-пациентами. Однако накануне глава Минздрава Екатерина Тикарадзе категорически заявила, что страна все еще переживает четвертую волну коронавируса, которая идет на спад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-shtamm-koronavirusa-podobralsya-k-gruzii---chego-zhdut-epidemiologi-261492384.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19