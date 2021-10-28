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Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
Началом пятой волны коронавируса в Грузии будет считаться день, когда суточный показатель инфицирования превысит 6 200 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T15:13+0400
2021-10-28T15:13+0400
2021-10-28T15:36+0400
пятая волна
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятой волны коронавируса в Грузии еще нет, она наступит, когда суточный показатель новых инфицированных превысит шесть тысяч, заявил медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе."Когда показатель превысит 6 200 случаев вдень, это будет рассматриваться как пятая волна, и ситуация в стране будет намного хуже, чем сейчас", – сказал Чхаидзе.COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой>>По его словам, наибольшее число новых случаев было зафиксировано 17 августа – 6 208, и это было признано пиком четвертой волны.Вместе с тем Чхаидзе выразил обеспокоенность ростом смертности от коронавируса и связал это со снижением темпов вакцинации. По его словам, число вакцинированных составляет всего 35% взрослого населения страны. По официальным данным на 27 октября, этот показатель составляет 32,7%Ранее Чхаидзе и другие ведущие эпидемиологи Грузии заявляли, что резкое увеличение суточного показателя инфицирования за последний месяц уже свидетельствуют о начале пятой волны коронавируса и прогнозировали ее начало с 15 октября.С этим мнение соглашались и в Минздраве Грузии. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния 18 октября заявила, что налицо все признаки пятой волны коронавируса – клиники переполнены ковид-пациентами. Однако накануне глава Минздрава Екатерина Тикарадзе категорически заявила, что страна все еще переживает четвертую волну коронавируса, которая идет на спад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
15:13 28.10.2021 (обновлено: 15:36 28.10.2021)
Началом пятой волны коронавируса в Грузии будет считаться день, когда суточный показатель инфицирования превысит 6 200
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятой волны коронавируса в Грузии еще нет, она наступит, когда суточный показатель новых инфицированных превысит шесть тысяч, заявил медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
"Когда показатель превысит 6 200 случаев вдень, это будет рассматриваться как пятая волна, и ситуация в стране будет намного хуже, чем сейчас", – сказал Чхаидзе.
По его словам, наибольшее число новых случаев было зафиксировано 17 августа – 6 208, и это было признано пиком четвертой волны.
"У нас был пик 17 августа – 6 208 случаев. Этот показатель остается самым высоким за всю пандемию. Если мы превысим этот показатель в ноябре-декабре, станет понятно, что это уже реально пятая волна", – сказал Чхаидзе.
Вместе с тем Чхаидзе выразил обеспокоенность ростом смертности от коронавируса и связал это со снижением темпов вакцинации. По его словам, число вакцинированных составляет всего 35% взрослого населения страны. По официальным данным на 27 октября, этот показатель составляет 32,7%
Ранее Чхаидзе и другие ведущие эпидемиологи Грузии заявляли, что резкое увеличение суточного показателя инфицирования за последний месяц уже свидетельствуют о начале пятой волны коронавируса и прогнозировали ее начало с 15 октября.
С этим мнение соглашались и в Минздраве Грузии. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния 18 октября заявила, что налицо все признаки пятой волны коронавируса – клиники переполнены ковид-пациентами. Однако накануне глава Минздрава Екатерина Тикарадзе категорически заявила, что страна все еще переживает четвертую волну коронавируса, которая идет на спад.
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