https://sputnik-georgia.ru/20211028/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4009-261554162.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009

За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, вылечились 5 177 пациентов, а с начала пандемии – 647 878 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T10:49+0400

2021-10-28T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 009. Скончались 45 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 707 290 случаев заражения. Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 177 человек, с начала пандемии – 647 878. Скончались 9 918.За сутки сделано 46 107 тестов, в том числе 27 157 на антиген и 18 950 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,69%, за последние 14 дней – 8,97%, за последние семь дней – 8,89%.К этому времени в Грузии сделано 1 965 714 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 951.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 6 271, в ковид-гостиницах – 996.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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