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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009
За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, вылечились 5 177 пациентов, а с начала пандемии – 647 878 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 009. Скончались 45 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 707 290 случаев заражения. Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 177 человек, с начала пандемии – 647 878. Скончались 9 918.За сутки сделано 46 107 тестов, в том числе 27 157 на антиген и 18 950 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,69%, за последние 14 дней – 8,97%, за последние семь дней – 8,89%.К этому времени в Грузии сделано 1 965 714 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 951.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 6 271, в ковид-гостиницах – 996.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009

10:49 28.10.2021 (обновлено: 10:52 28.10.2021)
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, вылечились 5 177 пациентов, а с начала пандемии – 647 878
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 009. Скончались 45 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 707 290 случаев заражения.
Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 177 человек, с начала пандемии – 647 878. Скончались 9 918.
За сутки сделано 46 107 тестов, в том числе 27 157 на антиген и 18 950 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,69%, за последние 14 дней – 8,97%, за последние семь дней – 8,89%.
К этому времени в Грузии сделано 1 965 714 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 951.
В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 6 271, в ковид-гостиницах – 996.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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