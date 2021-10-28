https://sputnik-georgia.ru/20211028/glava-gruzinskoy-mechty-nikakikh-peregovorov-s-oppozitsiey-bolshe-ne-budet-261579804.html

Глава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет

Глава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет

Если кто-то хочет диалога, пусть говорит в парламенте Грузии, который является местом для политических дебатов, заявил лидер партии 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T23:48+0400

2021-10-28T23:48+0400

2021-10-29T00:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не собирается вести переговоры с оппозицией и назначать досрочные выборы, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Тема досрочных выборов в парламент Грузии до сих пор активно муссируется оппозицией. Ранее между "Грузинской мечтой" и оппозицией была негласная договоренность о назначении выборов, если правящая сила не сможет набрать 43% по итогам пропорциональных выборов в органы местной власти. "Грузинская мечта" набрала на выборах 46%.На сегодняшний день политическая ситуация остается напряженной. Оппозиция, которую возглавляет бывшая правящая сила "Единое национальное движение", надеется во втором туре выиграть выборы мэров в части городов и создать прецедент для начала требования досрочных парламентских выборов.В правящей партии такие надежды называют смешными, утверждая, что именно кандидаты "Грузинской мечты" выиграют вторые туры и тема выборов будет закрыта.Второй тур выборов мэров 20 городов и районов пройдет 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211019/partiya-saakashvili-pytaetsya-perepisat-istoriyu-zayavili-v-gruzinskoy-mechte-261306064.html

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, коба кобидзе