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Глава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет
Глава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет
Если кто-то хочет диалога, пусть говорит в парламенте Грузии, который является местом для политических дебатов, заявил лидер партии 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T23:48+0400
2021-10-28T23:48+0400
2021-10-29T00:35+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не собирается вести переговоры с оппозицией и назначать досрочные выборы, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Тема досрочных выборов в парламент Грузии до сих пор активно муссируется оппозицией. Ранее между "Грузинской мечтой" и оппозицией была негласная договоренность о назначении выборов, если правящая сила не сможет набрать 43% по итогам пропорциональных выборов в органы местной власти. "Грузинская мечта" набрала на выборах 46%.На сегодняшний день политическая ситуация остается напряженной. Оппозиция, которую возглавляет бывшая правящая сила "Единое национальное движение", надеется во втором туре выиграть выборы мэров в части городов и создать прецедент для начала требования досрочных парламентских выборов.В правящей партии такие надежды называют смешными, утверждая, что именно кандидаты "Грузинской мечты" выиграют вторые туры и тема выборов будет закрыта.Второй тур выборов мэров 20 городов и районов пройдет 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Глава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет
23:48 28.10.2021 (обновлено: 00:35 29.10.2021)
Если кто-то хочет диалога, пусть говорит в парламенте Грузии, который является местом для политических дебатов, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не собирается вести переговоры с оппозицией и назначать досрочные выборы, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Тема досрочных выборов в парламент Грузии до сих пор активно муссируется оппозицией. Ранее между "Грузинской мечтой" и оппозицией была негласная договоренность о назначении выборов, если правящая сила не сможет набрать 43% по итогам пропорциональных выборов в органы местной власти. "Грузинская мечта" набрала на выборах 46%.
"Искусственно созданный кризис завершился после того, как мы выиграли т.н. "референдум". У страны будет три года для мирного развития, и никаких выборов не будет до 2024 года, и никаких переговоров не будет до 2024 года. Если кто-то хочет диалога, пусть говорит в парламенте Грузии, который является местом для политических дебатов", - сказал Кобахидзе.
На сегодняшний день политическая ситуация остается напряженной. Оппозиция, которую возглавляет бывшая правящая сила "Единое национальное движение", надеется во втором туре выиграть выборы мэров в части городов и создать прецедент для начала требования досрочных парламентских выборов.
В правящей партии такие надежды называют смешными, утверждая, что именно кандидаты "Грузинской мечты" выиграют вторые туры и тема выборов будет закрыта.
Второй тур выборов мэров 20 городов и районов пройдет 30 октября.
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