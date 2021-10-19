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Партия Саакашвили пытается переписать историю, заявили в "Грузинской мечте"
Партия Саакашвили пытается переписать историю, заявили в "Грузинской мечте"
Главная цель Нацдвижения - устроить беспорядки в стране, утверждает депутат от большинства 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T19:29+0400
2021-10-19T19:29+0400
2021-10-19T19:29+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили обратился к госслужащим с просьбой не верить указаниям экс-президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении.Саакашвили не против госпитализации - адвокаты>>Ранее Саакашвили обратился к общественности, в том числе к госслужащим, сотрудникам правоохранительных ведомств и педагогам, призвав отказаться от "Грузинской мечты" и поддержать оппозицию.По словам Папуашвили, обращение Саакашвили еще раз показывает, насколько фарисейскими являются разговоры бывшей правящей партии "Единое национальное движение" о примирении. По его словам, важно еще раз напомнить, какой политической силой является "Единое национальное движение", созданное Саакашвили."В последние дни они пытаются переписать историю – представляют жертв преступниками, а преступников - жертвами. Мы не должны позволить им этого", - отметил Папуашвили.Он добавил, что население должно помнить, какой силой является партия Саакашвили, "какая у нее идеология и с какими преступлениями она связана".Арест СаакашвилиСаакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Партия Саакашвили пытается переписать историю, заявили в "Грузинской мечте"
Главная цель Нацдвижения - устроить беспорядки в стране, утверждает депутат от большинства
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили обратился к госслужащим с просьбой не верить указаниям экс-президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении.
Ранее Саакашвили обратился к общественности, в том числе к госслужащим, сотрудникам правоохранительных ведомств и педагогам, призвав отказаться от "Грузинской мечты" и поддержать оппозицию.
По словам Папуашвили, обращение Саакашвили еще раз показывает, насколько фарисейскими являются разговоры бывшей правящей партии "Единое национальное движение" о примирении.
"Именно подобные обращения показывают, что их цель - устроить в стране беспорядки, это прямой призыв к неповиновению закону, что еще раз демонстрирует их реальные цели и планы. Я обращаюсь к госслужащим - не верить указаниям гражданина Украины", - заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, важно еще раз напомнить, какой политической силой является "Единое национальное движение", созданное Саакашвили.
"В последние дни они пытаются переписать историю – представляют жертв преступниками, а преступников - жертвами. Мы не должны позволить им этого", - отметил Папуашвили.
Он добавил, что население должно помнить, какой силой является партия Саакашвили, "какая у нее идеология и с какими преступлениями она связана".
Арест Саакашвили
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.
На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.
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