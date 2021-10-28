https://sputnik-georgia.ru/20211028/grigoriya-zaslavskogo-pereizbrali-rektorom-gitisa-261560987.html

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

Особое внимание Заславский будет уделять всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров, заявил ректор 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T13:07+0400

2021-10-28T13:07+0400

2021-10-28T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский театральный критик Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, пишет РИА Новости.Как отмечается, Заславский будет занимать этот пост в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.При этом ректор детально рассказал о двух важных стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый - "Новый русский театр "Станиславский-2030" - подразумевает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Григорий Заславский: Грузия – уникальное место для молодых актеров >>>Что касается второго проекта, он называется "Развитие человеческого капитала в регионах" и будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание качественных условий для работы творческих кадров в театрах регионов РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/obresti-svoego-zritelya-khabenskiy-priznalsya-pochemu-vozglavil-mkht-im-chekhova-261555648.html

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культура, россия, новости, в мире, искусство, новости из россии, театральное искусство, вузы россии, гитис