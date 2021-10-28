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Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Особое внимание Заславский будет уделять всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров, заявил ректор 28.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский театральный критик Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, пишет РИА Новости.Как отмечается, Заславский будет занимать этот пост в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.При этом ректор детально рассказал о двух важных стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый - "Новый русский театр "Станиславский-2030" - подразумевает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Григорий Заславский: Грузия – уникальное место для молодых актеров &gt;&gt;&gt;Что касается второго проекта, он называется "Развитие человеческого капитала в регионах" и будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание качественных условий для работы творческих кадров в театрах регионов РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

13:07 28.10.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеатральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.
Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов
/
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Особое внимание Заславский будет уделять всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров, заявил ректор
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский театральный критик Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, пишет РИА Новости.
"За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - цитирует агентство пресс-службу вуза.
Как отмечается, Заславский будет занимать этот пост в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.
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При этом ректор детально рассказал о двух важных стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый - "Новый русский театр "Станиславский-2030" - подразумевает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.
Григорий Заславский: Грузия – уникальное место для молодых актеров >>>
Что касается второго проекта, он называется "Развитие человеческого капитала в регионах" и будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание качественных условий для работы творческих кадров в театрах регионов РФ.
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