https://sputnik-georgia.ru/20211028/grigoriya-zaslavskogo-pereizbrali-rektorom-gitisa-261560987.html
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Особое внимание Заславский будет уделять всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров, заявил ректор 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T13:07+0400
2021-10-28T13:07+0400
2021-10-28T13:07+0400
культура
россия
новости
в мире
искусство
новости из россии
театральное искусство
вузы россии
гитис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/54/245755423_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_606def75b6a43b895670125f1d98716a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский театральный критик Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, пишет РИА Новости.Как отмечается, Заславский будет занимать этот пост в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.При этом ректор детально рассказал о двух важных стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый - "Новый русский театр "Станиславский-2030" - подразумевает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Григорий Заславский: Грузия – уникальное место для молодых актеров >>>Что касается второго проекта, он называется "Развитие человеческого капитала в регионах" и будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание качественных условий для работы творческих кадров в театрах регионов РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211028/obresti-svoego-zritelya-khabenskiy-priznalsya-pochemu-vozglavil-mkht-im-chekhova-261555648.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/54/245755423_162:0:2693:1898_1920x0_80_0_0_33b0395d4b26b3feba063dbc9606cc03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, россия, новости, в мире, искусство, новости из россии, театральное искусство, вузы россии, гитис
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Особое внимание Заславский будет уделять всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров, заявил ректор
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik.
Российский театральный критик Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, пишет РИА Новости
.
"За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - цитирует агентство пресс-службу вуза.
Как отмечается, Заславский будет занимать этот пост в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.
При этом ректор детально рассказал о двух важных стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый - "Новый русский театр "Станиславский-2030" - подразумевает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.
Что касается второго проекта, он называется "Развитие человеческого капитала в регионах" и будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание качественных условий для работы творческих кадров в театрах регионов РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.