https://sputnik-georgia.ru/20211028/obresti-svoego-zritelya-khabenskiy-priznalsya-pochemu-vozglavil-mkht-im-chekhova-261555648.html

"Обрести своего зрителя": Хабенский признался, почему возглавил МХТ им. Чехова

"Обрести своего зрителя": Хабенский признался, почему возглавил МХТ им. Чехова

Хабенский сменил на этом посту Сергея Женовача, который ушел по собственному желанию, отметили в театре 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T10:34+0400

2021-10-28T10:34+0400

2021-10-28T10:50+0400

культура

россия

новости

театр

новости из россии

константин хабенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261555409_0:107:2929:1755_1920x0_80_0_0_56895ebf958e4023b50d0ae9f51565c9.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Известный российский актер театра и кино, режиссер Константин Хабенский, назначенный худруком МХТ имени Чехова, выступил с обращением к коллективу, объяснив, что согласился занять новую должность, поскольку любит Художественный театр и дорожит им.Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова >>>Накануне стало известно, что Хабенский назначен новым худруком МХТ, он сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию.Константин Хабенский - заслуженный артист РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Назван самым популярным актером в России за первые 15 лет XXI века согласно аналитическому обзору российского кинематографа компанией "Яндекс" на основе данных сайта "КиноПоиск".Актер получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале "Убойная сила" (2000-2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов "Ночной Дозор" (2004) и "Дневной Дозор" (2005). Также снимается в Голливуде, примечательными являются работы актера в фильмах "Особо опасен" (2008), "Шпион, выйди вон!" (2011), "Черное море" (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм "Собибор" и исполнив в нем главную роль.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, новости, театр, новости из россии, константин хабенский