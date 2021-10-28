https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruziya-vozvraschaetsya-k-normalnoy-zhizni-novye-mery-44-rayonov-strany-nachali-rabotat-261576831.html

Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать

Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать

Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T19:48+0400

2021-10-28T19:48+0400

2021-10-28T20:17+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/54/243255480_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_cea0ed586bd9ffc14260efc42ca25dfa.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. С 27 октября избранные в результате выборов 2 октября мэры приступили к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По данным правящей партии, всего к исполнению своих обязанностей уже приступили мэры в 44 городах и районах.Выборы мэров прошли 2 октября. Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере.Еще в 20 городах и районах пройдет второй тур выборов 30 октября, так как ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.Согласно результатам, в целом поддержка правящей партии "Грузинская мечта" Грузии в крупных городах не превышает 40-42%. При этом она пользуется популярностью в мелких городах регионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211027/glava-tsik-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-pered-vtorym-turom-vyborov-261530030.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, местные выборы