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Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. С 27 октября избранные в результате выборов 2 октября мэры приступили к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По данным правящей партии, всего к исполнению своих обязанностей уже приступили мэры в 44 городах и районах.Выборы мэров прошли 2 октября. Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере.Еще в 20 городах и районах пройдет второй тур выборов 30 октября, так как ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.Согласно результатам, в целом поддержка правящей партии "Грузинская мечта" Грузии в крупных городах не превышает 40-42%. При этом она пользуется популярностью в мелких городах регионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
19:48 28.10.2021 (обновлено: 20:17 28.10.2021)
Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik.
С 27 октября избранные в результате выборов 2 октября мэры приступили к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении
партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По данным правящей партии, всего к исполнению своих обязанностей уже приступили мэры в 44 городах и районах.
Выборы мэров прошли 2 октября. Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере.
Еще в 20 городах и районах пройдет второй тур выборов 30 октября, так как ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.
Согласно результатам, в целом поддержка правящей партии "Грузинская мечта" Грузии в крупных городах не превышает 40-42%. При этом она пользуется популярностью в мелких городах регионов.
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