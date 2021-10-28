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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruziya-vozvraschaetsya-k-normalnoy-zhizni-novye-mery-44-rayonov-strany-nachali-rabotat-261576831.html
Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере 28.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
политика
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. С 27 октября избранные в результате выборов 2 октября мэры приступили к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По данным правящей партии, всего к исполнению своих обязанностей уже приступили мэры в 44 городах и районах.Выборы мэров прошли 2 октября. Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере.Еще в 20 городах и районах пройдет второй тур выборов 30 октября, так как ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.Согласно результатам, в целом поддержка правящей партии "Грузинская мечта" Грузии в крупных городах не превышает 40-42%. При этом она пользуется популярностью в мелких городах регионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211027/glava-tsik-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-pered-vtorym-turom-vyborov-261530030.html
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политика, новости, грузия, местные выборы

Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать

19:48 28.10.2021 (обновлено: 20:17 28.10.2021)
© FB / Public Service HallДом юстиции Ахалкалаки
Дом юстиции Ахалкалаки - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© FB / Public Service Hall
Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. С 27 октября избранные в результате выборов 2 октября мэры приступили к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По данным правящей партии, всего к исполнению своих обязанностей уже приступили мэры в 44 городах и районах.
Выборы мэров прошли 2 октября. Самую большую поддержку правящая партия и ее кандидаты получили в Ниноцминда, в целом регионе Самцхе-Джавахети и в Сачхере.
Георгий Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов
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Еще в 20 городах и районах пройдет второй тур выборов 30 октября, так как ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.
Согласно результатам, в целом поддержка правящей партии "Грузинская мечта" Грузии в крупных городах не превышает 40-42%. При этом она пользуется популярностью в мелких городах регионов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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