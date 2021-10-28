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Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0129 лари по отношению к доллару 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T09:20+0400
2021-10-28T09:20+0400
2021-10-28T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября в размере 3,1557 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0129 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0129 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября в размере 3,1557 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0129 лари по отношению к доллару.
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