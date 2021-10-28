https://sputnik-georgia.ru/20211028/pley-list-politicheskikh-aktsiy-v-gruzii---kto-i-za-kogo-poet-261569953.html

Плей-лист политических акций в Грузии - кто и за кого поет

Плей-лист политических акций в Грузии - кто и за кого поет

Расчеты какой из партий оказались более точными и у кого из музыкантов больше слушателей электорального возраста, станет ясно уже в субботу 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T16:23+0400

2021-10-28T16:23+0400

2021-10-28T17:53+0400

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Классические политические акции – это уже прошлый век для Грузии. Да, проводятся, конечно, малочисленные, часто спонтанные акции в привычном для простого обывателя стиле с громкими лозунгами, плакатами и другой атрибутикой, но когда речь заходит о демонстрации силы, тут к делу подключаются настоящие профессионалы.Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах>>Организовывая масштабные акции партии или их объединения продумывают все, вплоть до мелочей – начиная от мобилизации и транспортировки сторонников из регионов до сценариев самой акции. Сцена, огромные экраны, динамики и другая необходимая для подобных мероприятий техника – все это не ново. Не нова и музыка, звучащая до начала акций, чтобы не было скучно тем, кто начинает подтягиваться пораньше, чтобы занять первые ряды.С недавних пор масштабные политические акции в Грузии настолько осовременились, что больше напоминают шоу. Теперь тысячам собравшимся предлагают послушать не записи, а им устраивают целые концерты. До начала и в завершение политических выступлений, а то и в промежутках между ними со сцены выступают настоящие звезды грузинского шоу-бизнеса, притом на любой вкус и цвет.Политизированность грузинских музыкантов, актеров, режиссеров и спортсменов давно стала обыденностью. Они активно и открыто поддерживают лидеров партий, а зачастую и сами находят себя в политике. В некоторых случаев, довольно успешно.Октябрьские акции двух крупнейших политических сил страны – правящей партии "Грузинская мечта" и бывшей партии власти "Единое национальное движение", созданной много лет назад Михаилом Саакашвили, избирателям запомнятся надолго.Кто из музыкантов разогревал публику 14 октября?"Главным голосом вечера" на акции "Единого национального движения" стала юная, талантливая певица Сопо Батилашвили, которая прославилась благодаря мега-популярному музыкальному проекту "Мхолод картули" (в переводе - "Только грузинское"). С легкой руки Сопо и авторов проекта дети и подростки запели позабытые грузинские хиты 20 века.Прославившись на всю страну еще три года назад, Сопо часто выступает на акциях в поддержку оппозиции. На этот раз Батилашвили предстала перед публикой с песней "Херио бичебо, херио", которая принесла ей победу в одном из туров "Мхолод картули". Патриотическую композицию она исполнила вместе с музыкантом и популярным исполнителем грузинского фолка Георгием Ушикишвили.Последний, кстати, вместе с певицей Лелой Цурцумия, которая совсем недавно оправилась от ковида, и все той же Батилашвили исполнил гимн Грузии. Все трое являются частыми гостями и ведущими политических и развлекательных шоу на главном оппозиционном телеканале "Мтавари архи".Позаботились организаторы и об аудитории нулевых. Для поколения подросших тинэйджеров на сцену вышел рэпер Лекс-сени, он же Лексо Кавтарадзе.Еще одной "звездной составляющей" акции стал ведущий вечера, актер Ило Берошвили. Ило снискал себе популярность благодаря роли вакийского богача в топовом грузинском сериале "Чеми цолис дакалеби" (в переводе - "Подруги моей жены"). Кстати, сериал этот проходит в эфире оппозиционного телеканала "Формула".Спустя две недели, 27 октября, в день итоговой предвыборной акции "Грузинской мечты", сторонники оппозиции вновь вышли на улицу. Пока правящая партия проводила акцию в Тбилиси, "Нацдвижение" собирало активистов в Зугдиди. Выбирая музыкальное оформление, партия ориентировалась на все поколения. Перед публикой выступил любимец женщин в основном старшего поколения Мераб Сепашвили. Музыкант несколько раз пожаловался на плохой звук, но качество фонограммы в этот вечер явно было не главным. После Сепашвили сцену занял рэпер Лекс-сени, который пел о главном: "Сакмит гамоачине вин ра кациао", говоря по-русски - "Докажи делом, что ты за человек".И, конечно, раз уж акция проходила в регионе Самегрело, не забыли о традиционной "Дидоу нана" на мегрельском языке, чтобы задеть струны даже самых аполитичных жителей региона.На сцену в этот вечер поднялся и всемирно известный бас, оперный певец и политик Паата Бурчуладзе. Петь он не стали, а лишь выразил поддержку "Нацдвижению".Кто поет за "Мечту"?Организаторы акции "Грузинской мечты" 27 октября пошли по другому "музыкальному маршруту". Для начала исполнителей на сцену пригласили не во время акции, а за два часа до ее начала - к трем часам дня. О настроении собравшихся позаботились бэнд Гелы Гнолидзе и Гуффи-лэнд. Со сцены звучали современные аранжировки хорошо знакомых грузинских и англоязычных синглов.Участникам акции, приехавшим со всех регионов страны, представилась возможность послушать Зуку Хуцишвили, которого грузинский слушатель знает чуть ли не с пеленок. Зука, как и его отец, певец Гия Хуцишвили, нашел себя в жанре городского романса.Перед самым началом акции со сцены прозвучала новая версия гимна от композитора Георгия Донадзе в исполнении "Картули хмеби" и солистов ведущих фолк-ансамблей. А музыкально-эмоциональной кульминацией вечера стала песня "Чеми Сакартвело ак арис" (в переводе – "Моя Грузия здесь").Организаторы акции правящей партии решили сделать акцент на исполнителей - было больше музыки, но меньше политических спикеров.Расчеты какой из партий оказались более точными и у кого из музыкантов больше слушателей электорального возраста, станет ясно уже в субботу - через два дня в Грузии пройдет второй тур выборов в местные органы власти. Схлестнутся на них в основном "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, единое нацдвижение, грузинская мечта, акция