https://sputnik-georgia.ru/20211028/saakashvili-soglasilsya-na-pomosch-vrachey-261578280.html

Саакашвили согласился на помощь врачей

Саакашвили согласился на помощь врачей

После возведения нового барьера в комнате для свиданий Саакашвили отказался от получения медицинской помощи и осмотра консилиумом врачей 28.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. После восстановления общения с адвокатами экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медицинскую помощь, говорится в сообщении на странице бывшего главы государства в соцсети Facebook.Ранее после возведения нового барьера в комнате для свиданий Саакашвили отказался от получения медицинской помощи и осмотра консилиумом врачей.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат >>"Сегодня, к сожалению, мне пришлось отказаться от встречи с членами официального медицинского консилиума. Хочу извиниться перед ними и хочу, чтобы все знали - они очень хорошие профессионалы. Просто я не соглашался ни на какие анализы, минералы и другое лечение, пока не восстановится мое полноценное общение. После моего протеста общение с адвокатами восстановлено", - написал Саакашвили.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, так как ранее ему заочно были вынесены приговоры по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили