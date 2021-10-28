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https://sputnik-georgia.ru/20211028/skolko-kreditov-v-gruzii-zavisit-ot-stavki-refinansirovaniya-261551705.html
Сколько кредитов в Грузии зависит от ставки рефинансирования
Сколько кредитов в Грузии зависит от ставки рефинансирования
У жителей страны от ставки рефинансирования зависят кредиты на общую сумму 8,3 миллиарда лари 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T07:31+0400
2021-10-28T08:01+0400
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кредит
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят 163,5 тысячи человек, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 27 октября принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%.Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной&gt;&gt;По данным НПО, у жителей страны сейчас 165,5 тысячи кредитов, зависящих от ставки рефинансирования, на общую сумму 8,3 миллиарда лари.При этом в период с 1 сентября по 1 октября количество таких кредитов увеличилось на 6,4 тысячи.НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования:Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября составляет 3,1557 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, кредит

Сколько кредитов в Грузии зависит от ставки рефинансирования

07:31 28.10.2021 (обновлено: 08:01 28.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliБанковские терминалы быстрой оплаты
Банковские терминалы быстрой оплаты - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
У жителей страны от ставки рефинансирования зависят кредиты на общую сумму 8,3 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят 163,5 тысячи человек, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 27 октября принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%.
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной>>
По данным НПО, у жителей страны сейчас 165,5 тысячи кредитов, зависящих от ставки рефинансирования, на общую сумму 8,3 миллиарда лари.
При этом в период с 1 сентября по 1 октября количество таких кредитов увеличилось на 6,4 тысячи.
НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования:
64 000 ипотечных кредитов
62 500 потребительских кредитов
32 800 бизнес-кредитов
700 автокредитов
3 400 кредитов неопределенного значения.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября составляет 3,1557 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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