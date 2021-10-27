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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной
По прогнозам Национального банка Грузии, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T16:52+0400
2021-10-27T16:52+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились&gt;&gt;По данным Нацбанка, уровень инфляции в сентябре составил 12,3% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает повышение уровня инфляции с растущими за последнее время мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки импортированных товаров.Как отмечает Нацбанк, пандемия поставила мировую экономику перед многими вызовами. Одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, комитет решил сохранить ставку на том же уровне", – говорится в сообщении.Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики&gt;&gt;Вместе с тем, как отмечает регулятор, инфляционные риски сохраняются и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики.Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 8 декабря.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк, ставка рефинансирования

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

16:52 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством сто лари
Купюры достоинством сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По прогнозам Национального банка Грузии, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%, говорится в сообщении регулятора.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились>>
По данным Нацбанка, уровень инфляции в сентябре составил 12,3% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает повышение уровня инфляции с растущими за последнее время мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки импортированных товаров.
Как отмечает Нацбанк, пандемия поставила мировую экономику перед многими вызовами. Одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.
"Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, комитет решил сохранить ставку на том же уровне", – говорится в сообщении.
Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики>>
Вместе с тем, как отмечает регулятор, инфляционные риски сохраняются и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики.
Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 8 декабря.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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