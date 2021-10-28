https://sputnik-georgia.ru/20211028/sobaka-uvidela-syuzhet-o-sebe-po-televizoru--video-ee-zabavnoy-reaktsii-261560055.html
Собака увидела сюжет о себе по телевизору – видео ее забавной реакции
Собака увидела сюжет о себе по телевизору – видео ее забавной реакции
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T12:03+0400
2021-10-28T12:03+0400
2021-10-28T12:03+0400
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На кадрах видно, как по телевизору на каком-то телеканале идет сюжет про вирусные видео в Сети. На одном из таких роликов можно увидеть песика и малыша. Через секунду на экран подходит смотреть сам главный герой видео – пес по кличке Бронн. От радости он начинает прыгать на месте и лаять. Энергии у него хоть отбавляй. Как только видео заканчивается, и в кадре появляется телеведущая, пес сразу же успокаивается.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Собака увидела сюжет о себе по телевизору – видео ее забавной реакции
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
На кадрах видно, как по телевизору на каком-то телеканале идет сюжет про вирусные видео в Сети. На одном из таких роликов можно увидеть песика и малыша. Через секунду на экран подходит смотреть сам главный герой видео – пес по кличке Бронн. От радости он начинает прыгать на месте и лаять. Энергии у него хоть отбавляй. Как только видео заканчивается, и в кадре появляется телеведущая, пес сразу же успокаивается.
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