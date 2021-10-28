https://sputnik-georgia.ru/20211028/stali-izvestny-kharakteristiki-novogo-nedorogo-smartfona-xiaomi-261571785.html

Стали известны характеристики нового недорого смартфона Xiaomi

Стали известны характеристики нового недорого смартфона Xiaomi

Ожидается, что смартфон получит множество интерфейсов, в том числе инфракрасный порт и аудиоджек 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T17:27+0400

2021-10-28T17:27+0400

2021-10-28T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Технические характеристики будущего смартфона M4 Pro 5G от суббренда Xiaomi Poco слили в Сеть до официальной премьеры, сообщает Gizmochina.Телефон Poco M4 Pro 5G станет очередной моделью в линейке бюджетных смартфонов. Он получит процессор MediaTek Dimensity 810 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Одна из версий будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти.В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung >>>Ожидается, что смартфон получит россыпь интерфейсов, в том числе инфракрасный порт и аудиоджек. Проводная зарядка станет мощнее, работая с 33-ваттным блоком питания.Сравнительно бюджетную новинку Xiaomi покажет уже 9 ноября. Цена смартфона не озвучивается, актуальный Poco M3 Pro в России предлагается за 16 000 рублей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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