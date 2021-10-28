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Юношеская сборная Грузии вышла в элит-раунд чемпионата Европы
Юношеская сборная Грузии вышла в элит-раунд чемпионата Европы
У Грузии и Венгрии стало по четыре очка, но по личным встречам преимущество было у подопечных Георгия Читаури 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T23:06+0400
2021-10-28T23:06+0400
2021-10-29T00:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) пробилась в элит-раунд чемпионата Европы.В заключительном матче первого отборочного тура ЕВРО-2022 грузинские футболисты уступили эстонским сверстникам 0:1, но, несмотря на поражение, сумели выйти в следующий квалификационный раунд со второго места.Дело в том, что в параллельном матче сборная Венгрии сыграла вничью 0:0 с Исландией. У Грузии и Венгрии стало по четыре очка, но по личным встречам преимущество было у подопечных Георгия Читаури – два дня назад грузинская команда обыграла венгров 1:0.Таким образом, в элит-раунд ЕВРО-2022 из группы четыре вышли две сборные – Эстония с первого места и Грузия со второго.В первом отборочном раунде чемпионата Европы U-17 принимают участие 52 сборных, разбитых на 13 групп. В элит-раунд турнира выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные с третьих мест.Матчи элит-раунда пройдут в марте следующего года, а сам чемпионат Европы состоится в Израиле с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Юношеская сборная Грузии вышла в элит-раунд чемпионата Европы
23:06 28.10.2021 (обновлено: 00:36 29.10.2021)
У Грузии и Венгрии стало по четыре очка, но по личным встречам преимущество было у подопечных Георгия Читаури
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) пробилась в элит-раунд чемпионата Европы.
В заключительном матче первого отборочного тура ЕВРО-2022 грузинские футболисты уступили эстонским сверстникам 0:1, но, несмотря на поражение, сумели выйти в следующий квалификационный раунд
со второго места.
Дело в том, что в параллельном матче сборная Венгрии сыграла вничью 0:0 с Исландией. У Грузии и Венгрии стало по четыре очка, но по личным встречам преимущество было у подопечных Георгия Читаури – два дня назад грузинская команда обыграла венгров 1:0.
Таким образом, в элит-раунд ЕВРО-2022 из группы четыре вышли две сборные – Эстония с первого места и Грузия со второго.
В первом отборочном раунде чемпионата Европы U-17 принимают участие 52 сборных, разбитых на 13 групп. В элит-раунд турнира выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные с третьих мест.
Матчи элит-раунда пройдут в марте следующего года, а сам чемпионат Европы состоится в Израиле с 16 мая по 1 июня.
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