https://sputnik-georgia.ru/20211029/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3965--261582260.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 4 627 пациентов, а с начала пандемии – 652 505 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T10:49+0400

2021-10-29T10:49+0400

2021-10-29T11:00+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250789370_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_969e13bab6eaafd57086521a24e86ec6.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3965. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 505 случаев заражения. Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии - 652 505. Скончался 9 961.За сутки сделано 48 513 тестов, в том числе 30 303 на антиген и 18 210 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,17%, за последние 14 дней - 8,94%, за последние семь дней – 8,87%.К этому времени в Грузии сделано 1 970 109 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 4 023.В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах - 6 330 в ковид-гостиницах – 1 059.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19