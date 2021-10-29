https://sputnik-georgia.ru/20211029/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3965--261582260.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 4 627 пациентов, а с начала пандемии – 652 505 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T10:49+0400
2021-10-29T10:49+0400
2021-10-29T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3965. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 505 случаев заражения. Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии - 652 505. Скончался 9 961.За сутки сделано 48 513 тестов, в том числе 30 303 на антиген и 18 210 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,17%, за последние 14 дней - 8,94%, за последние семь дней – 8,87%.К этому времени в Грузии сделано 1 970 109 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 4 023.В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах - 6 330 в ковид-гостиницах – 1 059.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965
10:49 29.10.2021 (обновлено: 11:00 29.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 4 627 пациентов, а с начала пандемии – 652 505
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3965. Скончались 43 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 505 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии - 652 505. Скончался 9 961.
За сутки сделано 48 513 тестов, в том числе 30 303 на антиген и 18 210 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,17%, за последние 14 дней - 8,94%, за последние семь дней – 8,87%.
К этому времени в Грузии сделано 1 970 109 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 4 023.
В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах - 6 330 в ковид-гостиницах – 1 059.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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