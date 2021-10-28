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Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек
Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек
К этому времени в Грузии от COVID-19 полностью вакцинированს 32.7% взрослого населения 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T17:43+0400
2021-10-28T17:43+0400
2021-10-28T18:15+0400
пятая волна
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новости
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вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Марафон вакцинации против COVID-19 особенно важен в регионах проживания этнических меньшинств, где люди получают информацию на родном языке, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран ГамкрелидзеПо словам Гамкрелидзе, марафон в этих регионах проходит успешно и выполняет свою задачу.Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия>>Как заявил главный эпидемиолог Грузии журналистам в одном из таких регионов - во время своего пребывания в Ахалкалаки, вакцинация является единственным средством победить пандемию. По его словам, на данном этапе вакцинировано 33% взрослого населения страны, что явно недостаточно для достижения намеченной цели."У нас один из самых низких показателей охватываемости - в Ахалкалаки, поэтому мы поговорили с врачами. Ничто не может остановить пандемию, кроме вакцинации. 33% населения Грузии вакцинировано, но должны быть привиты по крайней мере 60% взрослого населения и даже 80%, если мы хотим положить конец пандемии, снять маски и жить свободно", - сказал Гамкрелидзе.Эпидемиолог полагает, что Грузия уже переживает пятую волну коронавируса.По официальным данным на 27 октября, всего полный курс вакцинации в Грузии прошли 32,7% взрослого населения.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 707 290 случаев инфицирования. Скончались 9 918 человек. Подавляющее большинство жертв коронавируса - из числа невакцинированных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек
17:43 28.10.2021 (обновлено: 18:15 28.10.2021)
К этому времени в Грузии от COVID-19 полностью вакцинированს 32.7% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Марафон вакцинации против COVID-19 особенно важен в регионах проживания этнических меньшинств, где люди получают информацию на родном языке, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
По словам Гамкрелидзе, марафон в этих регионах проходит успешно и выполняет свою задачу.
"В ходе марафона было вакцинировано дополнительно 2500 человек. Марафон выполняет свою задачу. Он обретает особое значение в регионах проживания этнических меньшинств, где население получает больше информации и исчерпывающие ответы на все вопросы на их родном языке", - сказал Гамкрелидзе.
Как заявил главный эпидемиолог Грузии журналистам в одном из таких регионов - во время своего пребывания в Ахалкалаки, вакцинация является единственным средством победить пандемию. По его словам, на данном этапе вакцинировано 33% взрослого населения страны, что явно недостаточно для достижения намеченной цели.
"У нас один из самых низких показателей охватываемости - в Ахалкалаки, поэтому мы поговорили с врачами. Ничто не может остановить пандемию, кроме вакцинации. 33% населения Грузии вакцинировано, но должны быть привиты по крайней мере 60% взрослого населения и даже 80%, если мы хотим положить конец пандемии, снять маски и жить свободно", - сказал Гамкрелидзе.
Эпидемиолог полагает, что Грузия уже переживает пятую волну коронавируса.
По официальным данным на 27 октября, всего полный курс вакцинации в Грузии прошли 32,7% взрослого населения.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 707 290 случаев инфицирования. Скончались 9 918 человек. Подавляющее большинство жертв коронавируса - из числа невакцинированных.
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