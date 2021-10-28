https://sputnik-georgia.ru/20211028/marafon-vaktsinatsii-v-gruzii-ot-koronavirusa-privity-2500-chelovek-261573035.html

Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек

Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек

К этому времени в Грузии от COVID-19 полностью вакцинированს 32.7% взрослого населения 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T17:43+0400

2021-10-28T17:43+0400

2021-10-28T18:15+0400

пятая волна

общество

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грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Марафон вакцинации против COVID-19 особенно важен в регионах проживания этнических меньшинств, где люди получают информацию на родном языке, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран ГамкрелидзеПо словам Гамкрелидзе, марафон в этих регионах проходит успешно и выполняет свою задачу.Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия>>Как заявил главный эпидемиолог Грузии журналистам в одном из таких регионов - во время своего пребывания в Ахалкалаки, вакцинация является единственным средством победить пандемию. По его словам, на данном этапе вакцинировано 33% взрослого населения страны, что явно недостаточно для достижения намеченной цели."У нас один из самых низких показателей охватываемости - в Ахалкалаки, поэтому мы поговорили с врачами. Ничто не может остановить пандемию, кроме вакцинации. 33% населения Грузии вакцинировано, но должны быть привиты по крайней мере 60% взрослого населения и даже 80%, если мы хотим положить конец пандемии, снять маски и жить свободно", - сказал Гамкрелидзе.Эпидемиолог полагает, что Грузия уже переживает пятую волну коронавируса.По официальным данным на 27 октября, всего полный курс вакцинации в Грузии прошли 32,7% взрослого населения.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 707 290 случаев инфицирования. Скончались 9 918 человек. Подавляющее большинство жертв коронавируса - из числа невакцинированных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/v-gruzii-103-tysyachi-detey-pereboleli-koronavirusom-261496806.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19