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Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме

Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме

Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T19:03+0400

2021-10-29T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Один из крупнейших банков Грузии TBC Вank, предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, используемой киберпреступниками для получения незаконного доступа к их личным счетам.По информации TBC Вank, в течение последних дней, киберпреступники связываются с гражданами от имени разных коммерческих банков и зачастую с контактных номеров этих банков. Мошенники представляются сотрудниками финансового учреждения и выведывают у граждан разную информацию, якобы для уточнения банковской карты и счета. Притом, беседу мошенники ведут на русском языке.Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами.По данным банка, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция и телекоммуникационные сети, чтобы злоумышленники не звонили потребителям с банковских номеров.Кроме того, сотрудники TBC предпринимает все необходимые меры для защиты персональных данных своих клиентов и сотрудничает с госструдктурами для предотвращения кибер- и других преступлений.Власти Грузии ведут активную борьбу с киберпреступностью, которая является вызовом 21 века. Так в стране в 2020 году киберпреступность возросла на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/ostorozhno-moshenniki--assotsiatsiya-bankov-gruzii-predupredila-grazhdan-261513048.html

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происшествия, новости, грузия, tbc bank