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Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме
Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме
Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Один из крупнейших банков Грузии TBC Вank, предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, используемой киберпреступниками для получения незаконного доступа к их личным счетам.По информации TBC Вank, в течение последних дней, киберпреступники связываются с гражданами от имени разных коммерческих банков и зачастую с контактных номеров этих банков. Мошенники представляются сотрудниками финансового учреждения и выведывают у граждан разную информацию, якобы для уточнения банковской карты и счета. Притом, беседу мошенники ведут на русском языке.Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами.По данным банка, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция и телекоммуникационные сети, чтобы злоумышленники не звонили потребителям с банковских номеров.Кроме того, сотрудники TBC предпринимает все необходимые меры для защиты персональных данных своих клиентов и сотрудничает с госструдктурами для предотвращения кибер- и других преступлений.Власти Грузии ведут активную борьбу с киберпреступностью, которая является вызовом 21 века. Так в стране в 2020 году киберпреступность возросла на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, tbc bank

Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме

19:03 29.10.2021 (обновлено: 19:25 29.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГлавный офис TBC bank
Главный офис TBC bank - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Один из крупнейших банков Грузии TBC Вank, предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, используемой киберпреступниками для получения незаконного доступа к их личным счетам.
По информации TBC Вank, в течение последних дней, киберпреступники связываются с гражданами от имени разных коммерческих банков и зачастую с контактных номеров этих банков. Мошенники представляются сотрудниками финансового учреждения и выведывают у граждан разную информацию, якобы для уточнения банковской карты и счета. Притом, беседу мошенники ведут на русском языке.
Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами.
Банковский терминал быстрой оплаты 365 Либерти банка - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
26 октября, 20:37
По данным банка, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция и телекоммуникационные сети, чтобы злоумышленники не звонили потребителям с банковских номеров.
Кроме того, сотрудники TBC предпринимает все необходимые меры для защиты персональных данных своих клиентов и сотрудничает с госструдктурами для предотвращения кибер- и других преступлений.
Власти Грузии ведут активную борьбу с киберпреступностью, которая является вызовом 21 века. Так в стране в 2020 году киберпреступность возросла на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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