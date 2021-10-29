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Грузия планирует углубить деловые связи с Японией
Грузия планирует углубить деловые связи с Японией
Стороны обсудили целесообразность проведения большего числа бизнес-форумов и торговых миссий между Грузией и Японией 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T18:41+0400
2021-10-29T18:41+0400
2021-10-29T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Возможности углубления деловых связей между Грузией и Японией были обсуждены в ходе онлайн-встречи министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава с председателем японской внешнеторговой организации (JETRO) Нобухико Сасаки, сообщает пресс-служба Минэкономики.В ходе встречи стороны обсудили текущую и будущую деятельность JETRO в Грузии, а также приоритетные направления для сотрудничества.Стороны обсудили целесообразность проведения большего числа бизнес-форумов и торговых миссий между Грузией и Японией. Было отмечено, что такая деятельность способствует сближению деловых кругов, что в дальнейшем положительно скажется на экономической статистике.По словам Турнава, для Грузии важно наладить более активные экономические связи с Японией и для этого есть большой потенциал, для чего правительства двух стран очень много делают. Министр привела в пример вступившее в силу в этом году Соглашение о взаимной защите инвестиций, в котором были заложены важные механизмы защиты японских инвестиций в Грузии и грузинских инвестиций в Японии.По словам министра, Япония является важным инвестором для Грузии. Таким образом, инвестиции из этой страны имеют большое значение.По ее словам, за 10 лет, в 2010-2020 годах, Япония осуществила инвестиции в размере 158,4 миллиона лари. С начала текущего года, показатели инвестиций по сравнению с прошлым годом выросли в 155 раз.По официальным данным статистики, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по сентябрь 2021 года – более 151 миллиона долларов.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, япония
Грузия планирует углубить деловые связи с Японией
18:41 29.10.2021 (обновлено: 19:13 29.10.2021)
Стороны обсудили целесообразность проведения большего числа бизнес-форумов и торговых миссий между Грузией и Японией
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Возможности углубления деловых связей между Грузией и Японией были обсуждены в ходе онлайн-встречи министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава с председателем японской внешнеторговой организации (JETRO) Нобухико Сасаки, сообщает пресс-служба Минэкономики.
В ходе встречи стороны обсудили текущую и будущую деятельность JETRO в Грузии, а также приоритетные направления для сотрудничества.
Стороны обсудили целесообразность проведения большего числа бизнес-форумов и торговых миссий между Грузией и Японией. Было отмечено, что такая деятельность способствует сближению деловых кругов, что в дальнейшем положительно скажется на экономической статистике.
По словам Турнава, для Грузии важно наладить более активные экономические связи с Японией и для этого есть большой потенциал, для чего правительства двух стран очень много делают. Министр привела в пример вступившее в силу в этом году Соглашение о взаимной защите инвестиций, в котором были заложены важные механизмы защиты японских инвестиций в Грузии и грузинских инвестиций в Японии.
Нам необходимо лучше ознакомить частный сектор с возможностями, которые существуют в плане экономического сотрудничества между странами. Энергетика, транспорт, логистика, высокие технологии, сельское хозяйство, туризм - это небольшой перечень областей, в которых между нами возможно развитие более тесных и взаимовыгодных связей
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
По словам министра, Япония является важным инвестором для Грузии. Таким образом, инвестиции из этой страны имеют большое значение.
По ее словам, за 10 лет, в 2010-2020 годах, Япония осуществила инвестиции в размере 158,4 миллиона лари. С начала текущего года, показатели инвестиций по сравнению с прошлым годом выросли в 155 раз.
По официальным данным статистики, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по сентябрь 2021 года – более 151 миллиона долларов.
Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
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