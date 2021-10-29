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Карантинный режим продлен в Азербайджане
Карантинный режим продлен в Азербайджане
Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса на территории страны и возможных его последствий 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T21:53+0400
2021-10-29T21:53+0400
2021-10-29T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт - Sputnik. В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 1 января 2022 года, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно решению Кабинета министров, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в целях предотвращения распространения коронавируса на территории страны и возможных его последствий, особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 января 2022 года.Ранее решением Кабмина с 1 октября вступил в силу ряд послаблений карантинного режима в период пандемии коронавируса.Смягчение карантинного режимаТак, согласно решению правительства, с 1 октября 2021 года возобновилась работа ряда сфер деятельности и услуг:При этом, 80% сотрудников указанных объектов должны иметь подтверждение о полной вакцинации, или иммунный сертификат, либо документ о противопоказании к вакцинации.Работа в восстановивших свою деятельность отраслях допускается лишь до полуночи, а обслуживание в закрытых помещениях лиц старше 18 лет разрешено только при наличии у них ковид-паспорта, иммунного сертификата или документа о противопоказании к вакцинации.Также снимается запрет на работу автобусов и метро в выходные дни. В частности, с 1 октября при пассажирских перевозках между городами и регионами будет требоваться COVID-паспорт, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района.При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, от всех, кроме лиц младше 18 лет, с начала октября будет требоваться COVID-паспорт о вакцинации первой дозой, а с 1 ноября – COVID-паспорт о прививке обеими дозами или сертификат иммунитета от коронавируса.С 1 октября требование о полной вакцинации распространяется на покупателей в крупных торговых центрах, посетителей ресторанов и объектов общепита, а также постояльцев отелей.
https://sputnik-georgia.ru/20211017/chislo-vyyavlennykh-v-azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-polmilliona-260626274.html
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новости, в мире, азербайджан, коронавирус covid-19
Карантинный режим продлен в Азербайджане
21:53 29.10.2021 (обновлено: 22:50 29.10.2021)
Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса на территории страны и возможных его последствий
ТБИЛИСИ, 29 окт - Sputnik.
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 1 января 2022 года, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Согласно решению Кабинета министров, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в целях предотвращения распространения коронавируса на территории страны и возможных его последствий, особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 января 2022 года.
Ранее решением Кабмина с 1 октября вступил в силу ряд послаблений карантинного режима в период пандемии коронавируса.
Смягчение карантинного режима
Так, согласно решению правительства, с 1 октября 2021 года возобновилась работа ряда сфер деятельности и услуг:
центры отдыха и развлечения (включая клубы), детские развлекательные центры;
культурные объекты (включая концертные залы), кинотеатры, театры с условием заполнения не более 50% от общей вместимости;
детские и другие развлекательные центры при крупных торговых центрах, включая кинотеатры с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.
При этом, 80% сотрудников указанных объектов должны иметь подтверждение о полной вакцинации, или иммунный сертификат, либо документ о противопоказании к вакцинации.
Работа в восстановивших свою деятельность отраслях допускается лишь до полуночи, а обслуживание в закрытых помещениях лиц старше 18 лет разрешено только при наличии у них ковид-паспорта, иммунного сертификата или документа о противопоказании к вакцинации.
Также снимается запрет на работу автобусов и метро в выходные дни. В частности, с 1 октября при пассажирских перевозках между городами и регионами будет требоваться COVID-паспорт, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района.
При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, от всех, кроме лиц младше 18 лет, с начала октября будет требоваться COVID-паспорт о вакцинации первой дозой, а с 1 ноября – COVID-паспорт о прививке обеими дозами или сертификат иммунитета от коронавируса.
С 1 октября требование о полной вакцинации распространяется на покупателей в крупных торговых центрах, посетителей ресторанов и объектов общепита, а также постояльцев отелей.