https://sputnik-georgia.ru/20211029/kazhdaya-desyataya-shkola-v-gruzii-pereshla-na-distantsionku--dannye-minobrazovaniya-261601222.html

Каждая десятая школа в Грузии перешла на дистанционку – данные Минобразования

Каждая десятая школа в Грузии перешла на дистанционку – данные Минобразования

На данный момент против COVID-19 вакцинировано 69,6% педагогов и представителей школьной администрации 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T17:01+0400

2021-10-29T17:01+0400

2021-10-29T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. За последнюю неделю в Грузии 218 школ и 415 отдельных классов перешли на дистанционный режим обучения, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, министерство реагирует своевременно: переводит школу или отдельный класс на "дистанционку". Как правило, карантин продолжается две недели. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.По информации Минобразования, на данный момент против COVID-19 вакцинировано 69,6% педагогов и представителей школьной администрации.С момента возобновления обучения в классах, по всей стране 142 педагога, входящих в группу риска, преподают дистанционно.Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах >>Минобразования активно работает в различных направлениях для предотвращения распространения вируса в школах. Также проводится тестирование учителей на COVID-19. Школы до конца года полностью оснащены ресурсами, необходимыми для соблюдения мер безопасности.В Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация - на фоне существенного роста заболеваемости (около 3-3,5 тысячи в сутки) в разы сократились темпы вакцинации.По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 3 965 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 711 тысяч случаев коронавируса, 652,5 тысячи из них выздоровели, 9,9 тысячи скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, школа, коронавирус covid-19