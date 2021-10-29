https://sputnik-georgia.ru/20211029/kto-planiroval-likvidatsiyu-liderov-end-premer-gruzii-raskryl-plany-saakashvili-261589748.html

Кто планировал ликвидацию лидеров ЕНД? Премьер Грузии снова обвинил Саакашвили

Кто планировал ликвидацию лидеров ЕНД? Премьер Грузии снова обвинил Саакашвили

Глава правительства рассказал об инсайдерской информации грузинских спецслужб 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T12:33+0400

2021-10-29T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что в день местных выборов 2 октября оппозиционная партия "Единое национальное движение" планировала убийство нескольких своих однопартийцев.Глава грузинского правительства не исключил, что в том числе планировалась убийство основателя и генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.По информации премьера, 2 октября еще до объявления результатов выборов, ЕНД планировала вывести на проспекте Руставели в центр Тбилиси своих сторонников, где должен был появиться экс-президент Михаил Саакашвили. А поскольку Саакашвили является осужденным, полиции пришлось бы его незамедлительно задержать, после чего началось бы противостояние.По словам премьера, весь мир был бы шокирован происходящими в Грузии событиями."Произошла бы полная делигитимация нашего правительства. Естественно, и результаты выборов встали бы под огромным вопросом. Затем был план взять здание ЦИК, здание парламента, канцелярии, и страну охватил бы полный хаос. Расчет был, что это вызовет деморализацию институтов - с таким сценарием он приехал", - отметил Гарибашвили.По словам премьера, сейчас единственный план, который они разработали, это перевести Саакашвили в частную клинику."В частной клинике нет никаких условий… и никакие меры безопасности не соблюдены. Там государство и спецслужбы не смогут защитить на должном уровне его безопасность и безопасность других гражданских лиц, находящихся в клинике. Теоретически, если следовать их плану, то в том случае, если мы переведем Саакашвили в частную клинику, они смогут мобилизовать 4-5 тысяч человек, и, безусловно, будет постоянный хаос, полиции придется применить силу. И здесь я возвращаюсь к первому сценарию, написан тот же сценарий - один в один", - заявил Гарибашвили.Что касается вопроса голодовки Саакашвили, то глава грузинского правительства отметил, что, согласно закону, человек имеет право на самоубийство."Сейчас я не знаю финала, если человек наносит ущерб своему здоровью… Более того, в законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит покончить жизнь самоубийством, то он может это сделать. Однако государство, безусловно, не сможет взять ответственность за это", - отметил Гарибашвили.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/resurs-ne-bezgranichen---vrach-o-golodovke-saakashvili-261583119.html

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта