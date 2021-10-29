https://sputnik-georgia.ru/20211029/resurs-ne-bezgranichen---vrach-o-golodovke-saakashvili-261583119.html

"Ресурс не безграничен" - врач о голодовке Саакашвили

"Ресурс не безграничен" - врач о голодовке Саакашвили

Пошел 29-й день голодовки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Врачи опасаются за его жизнь 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T10:23+0400

2021-10-29T10:23+0400

2021-10-29T10:23+0400

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грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже 29-й день, в опасности, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эфире телеканала "Palitranews".Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Саакашвили согласился на помощь врачей>>По мнению Чхаидзе, голодовка, тем более такая длительная, так или иначе отразится на здоровье человека. В какой степени - зависит от организма и состояния самого человека, сказал он.Он объясняет, что любое продолжительное голодание связано с риском, и именно это опасно на данном моменте."28-дневный период, конечно, очень большой срок. Отсутствие пищи в течение четырех недель связано с определенными рисками, эти риски могут повлиять на жизнеспособность любой системы, будь то пищеварительная, дыхательная, сердечно-сосудистая или другая система", - подчеркивает медик.Чхаидзе считает, что нужно собрать консилиум мультипрофильных специалистов и решить, какие обследования необходимо провести. Саакашвили был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте также:Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – КобахидзеПосольство США следит за состоянием Михаила СаакашвилиИнтересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокатВ Минюсте Украины рассказали о сложностях экстрадиции СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/barer-v-komnate-svidaniy-saakashvili-stal-vyshe-razyasnenie-administratsii-tyurem-261568953.html

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили