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Lancet: ученые обнаружили новый путь снизить риск госпитализации с COVID-19

Lancet: ученые обнаружили новый путь снизить риск госпитализации с COVID-19

Специалисты, работавшие над крупным исследованием, уже представили результаты испытаний ВОЗ, а также Национальному институту здоровья США 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T13:02+0400

2021-10-29T13:02+0400

2021-10-29T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Антидепрессант флувомаксин понижает риск госпитализации пациентов с COVID-19, говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet.Как выяснилось, в научном эксперименте участвовали около полутора тысяч невакцинированных пациентов из Бразилии с положительными тестами на коронавирус. Они принадлежали к группе риска из-за заболеваний или из-за возраста. По условиям испытаний, 741 человек получал настоящий препарат, другие 756 в течение десяти дней принимали плацебо.В итоге, согласно результатам испытаний, для получавших антидепрессант пациентов вероятность оказаться в больнице была на 32% меньше, чем для тех, кто принимал плацебо.Как утверждают ученые, чтобы изучить эффективность флувоксамина при лечении COVID-19, они осуществили первое масштабное рандомизированное контролируемое исследование.По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на одного из авторов исследования, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, флувомаксин из-за своей низкой цены и доступности может стать альтернативой другим препаратам, например моноклональным антителам.По информации Миллса, на сегодня ученые не уверены в том, насколько потенциальные противовоспалительные свойства антидепрессанта эффективны против новой коронавирусной инфекции.Работавшие над исследованием специалисты представили итоги своих испытаний ВОЗ, а также Национальному институту здоровья США (NIH). Ранее NIH отмечал, что ему потребуется больше доказательств, прежде чем он сможет рекомендовать пациентам с коронавирусом употреблять флувомаксин, напоминает Wall Street Journal.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/v-gruzii-30-medikov-vse-esche-ne-vaktsinirovany-261583848.html

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