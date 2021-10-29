Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211029/v-gruzii-30-medikov-vse-esche-ne-vaktsinirovany-261583848.html
В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
Эпидемиологи относят медиков к группе повышенного риска, поэтому настаивают на обязательности их вакцинации 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T11:14+0400
2021-10-29T11:51+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250639169_728:410:3072:1728_1920x0_80_0_0_94741fb2a65598ab779efc3fe6c3fc1c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии вакцинировано 72% работников медицинской сферы, это считается небольшим показателем, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили в эфире телеканала "Palitranews".По его словам, для работников медицинской сферы 72% небольшой показатель.Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек&gt;&gt;"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - сказал Чхаидзе.Чхаидзе заявил, что необходимо найти методы, которые резко увеличат темпы вакцинации в стране, не только среди медиков, но и всего населения.Он считает, что одна из основных причин отказа от вакцинации - недостаток информации, поэтому работу нужно активизировать именно в этом направлении."Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.Как заявил Чхаидзе, постоянно и повсеместно нужно разъяснять, какую пользу приносит вакцинация.По официальным данным, полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 707 290 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, скончались 9 918 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/prinuzhdat-ne-budut---pozitsiya-minzdrava-gruzii-po-povodu-obyazatelnoy-vaktsinatsii-261498927.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250639169_1077:437:2804:1733_1920x0_80_0_0_70b0aa3b23846d43eaf1241830d1fa29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы

11:14 29.10.2021 (обновлено: 11:51 29.10.2021)
© Sputnik / Goga VardzieliРабота во время пандемии - врач Скорой помощи 112 в маске
Работа во время пандемии - врач Скорой помощи 112 в маске - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
Эпидемиологи относят медиков к группе повышенного риска, поэтому настаивают на обязательности их вакцинации
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии вакцинировано 72% работников медицинской сферы, это считается небольшим показателем, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили в эфире телеканала "Palitranews".
По его словам, для работников медицинской сферы 72% небольшой показатель.
Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>
"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - сказал Чхаидзе.
Чхаидзе заявил, что необходимо найти методы, которые резко увеличат темпы вакцинации в стране, не только среди медиков, но и всего населения.
Он считает, что одна из основных причин отказа от вакцинации - недостаток информации, поэтому работу нужно активизировать именно в этом направлении.
"Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.
Как заявил Чхаидзе, постоянно и повсеместно нужно разъяснять, какую пользу приносит вакцинация.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Пятая волна
Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации
26 октября, 14:31

"Например, идея "зеленого паспорта". Люди, дважды вакцинированные, будут иметь возможность без ограничений получать услуги, которые в полной мере пока не открыты - посещать театры, библиотеки, рестораны, бары, ночные клубы. Этот список может быть очень обширным. Человек, проявивший высокую ответственность и вакцинировавшийся, должен извлечь из этого пользу", - сказал Чхаидзе.

По официальным данным, полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.
Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 707 290 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, скончались 9 918 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:16COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось
12:01Какая-какая волна?
11:44"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей
11:29Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте
11:14В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965
10:39Определились все полуфиналисты Кубка Грузии по футболу
10:23"Ресурс не безграничен" - врач о голодовке Саакашвили
10:07Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
09:36"Женщина может", или Самый таинственный уикенд в Тбилиси: куда пойти на выходные?
09:20Курс лари на пятницу – 3,1623 GEL/$1
09:01Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта
08:31Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа
08:01Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
07:32Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды
07:01Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные
01:24Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
ВчераГлава "Грузинской мечты": никаких переговоров с оппозицией больше не будет
ВчераЮношеская сборная Грузии вышла в элит-раунд чемпионата Европы
ВчераКак изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет