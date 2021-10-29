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В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
Эпидемиологи относят медиков к группе повышенного риска, поэтому настаивают на обязательности их вакцинации 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T11:14+0400
2021-10-29T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии вакцинировано 72% работников медицинской сферы, это считается небольшим показателем, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили в эфире телеканала "Palitranews".По его словам, для работников медицинской сферы 72% небольшой показатель.Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - сказал Чхаидзе.Чхаидзе заявил, что необходимо найти методы, которые резко увеличат темпы вакцинации в стране, не только среди медиков, но и всего населения.Он считает, что одна из основных причин отказа от вакцинации - недостаток информации, поэтому работу нужно активизировать именно в этом направлении."Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.Как заявил Чхаидзе, постоянно и повсеместно нужно разъяснять, какую пользу приносит вакцинация.По официальным данным, полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 707 290 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, скончались 9 918 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
11:14 29.10.2021 (обновлено: 11:51 29.10.2021)
Эпидемиологи относят медиков к группе повышенного риска, поэтому настаивают на обязательности их вакцинации
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
В Грузии вакцинировано 72% работников медицинской сферы, это считается небольшим показателем, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили в эфире телеканала "Palitranews
".
По его словам, для работников медицинской сферы 72% небольшой показатель.
"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - сказал Чхаидзе.
Чхаидзе заявил, что необходимо найти методы, которые резко увеличат темпы вакцинации в стране, не только среди медиков, но и всего населения.
Он считает, что одна из основных причин отказа от вакцинации - недостаток информации, поэтому работу нужно активизировать именно в этом направлении.
"Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.
Как заявил Чхаидзе, постоянно и повсеместно нужно разъяснять, какую пользу приносит вакцинация.
"Например, идея "зеленого паспорта". Люди, дважды вакцинированные, будут иметь возможность без ограничений получать услуги, которые в полной мере пока не открыты - посещать театры, библиотеки, рестораны, бары, ночные клубы. Этот список может быть очень обширным. Человек, проявивший высокую ответственность и вакцинировавшийся, должен извлечь из этого пользу", - сказал Чхаидзе.
По официальным данным, полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.
Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 707 290 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, скончались 9 918 человек.
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