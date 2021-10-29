https://sputnik-georgia.ru/20211029/v-gruzii-30-medikov-vse-esche-ne-vaktsinirovany-261583848.html

В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы

В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы

Эпидемиологи относят медиков к группе повышенного риска, поэтому настаивают на обязательности их вакцинации 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T11:14+0400

2021-10-29T11:14+0400

2021-10-29T11:51+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250639169_728:410:3072:1728_1920x0_80_0_0_94741fb2a65598ab779efc3fe6c3fc1c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии вакцинировано 72% работников медицинской сферы, это считается небольшим показателем, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили в эфире телеканала "Palitranews".По его словам, для работников медицинской сферы 72% небольшой показатель.Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - сказал Чхаидзе.Чхаидзе заявил, что необходимо найти методы, которые резко увеличат темпы вакцинации в стране, не только среди медиков, но и всего населения.Он считает, что одна из основных причин отказа от вакцинации - недостаток информации, поэтому работу нужно активизировать именно в этом направлении."Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.Как заявил Чхаидзе, постоянно и повсеместно нужно разъяснять, какую пользу приносит вакцинация.По официальным данным, полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 707 290 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, скончались 9 918 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/prinuzhdat-ne-budut---pozitsiya-minzdrava-gruzii-po-povodu-obyazatelnoy-vaktsinatsii-261498927.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19