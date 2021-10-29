https://sputnik-georgia.ru/20211029/nyuyorktsev-poznakomyat-s-novinkami-gruzinskogo-kinematografa--261525877.html

Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа

Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа

Покорять США едут самые новые, нашумевшие и яркие картины грузинских режиссеров 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T08:31+0400

2021-10-29T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Новые картины грузинских режиссеров покажут в нью-йоркском Музее движущегося изображения (Museum of the Moving Image) с 5 по 7 ноября, говорится на сайте организации.Музей движущегося изображения — это музей кино, телевидения, видео и компьютерных игр в квартале Куинса, называемом Астория. Музей дает возможность увидеть на большом экране кинораритеты, но и проводит круглые столы, посвященные новым премьерам."Тихо, но безошибочно, за последние несколько лет на международной арене было представлено множество превосходных грузинских фильмов. Эти картины слишком индивидуализированы, чтобы их можно было причислить к упрощенной волне или движению. Они говорят о всплеске творческой энергии среди начинающих грузинских кинохудожников", - говорится на сайте музея.Формально и визуально эклектичные, новые грузинские фильмы предлагают истории, персонажей и среду, уходящую корнями в сложности и проблемы современной грузинской жизни, отмечают в Музее движущегося изображения. "Это художественное, документальное, реалистическое, аллегорическое, игривое, травматическое разнообразие, исследованное только за последние три года, поразительно и в высшей степени достойно внимания", - заявляют организаторы мероприятия.В программе показов ленты "Начало" Деи Кулумбегашвили, "Пусть лето никогда не наступит снова" и "Что мы видим, когда смотрим на солнце" Александра Коберидзе, "Укрощение" Саломе Джаши, "Кометы" Тамар Шавгулидзе, "Каникулы мертвых душ" Екатерины Челидзе, а также два короткометражных фильма Георгия Сихарулидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/gruziya-vybrala-film-kandidat-na-oskar--260486026.html

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