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Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа
Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа
Покорять США едут самые новые, нашумевшие и яркие картины грузинских режиссеров 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Новые картины грузинских режиссеров покажут в нью-йоркском Музее движущегося изображения (Museum of the Moving Image) с 5 по 7 ноября, говорится на сайте организации.Музей движущегося изображения — это музей кино, телевидения, видео и компьютерных игр в квартале Куинса, называемом Астория. Музей дает возможность увидеть на большом экране кинораритеты, но и проводит круглые столы, посвященные новым премьерам."Тихо, но безошибочно, за последние несколько лет на международной арене было представлено множество превосходных грузинских фильмов. Эти картины слишком индивидуализированы, чтобы их можно было причислить к упрощенной волне или движению. Они говорят о всплеске творческой энергии среди начинающих грузинских кинохудожников", - говорится на сайте музея.Формально и визуально эклектичные, новые грузинские фильмы предлагают истории, персонажей и среду, уходящую корнями в сложности и проблемы современной грузинской жизни, отмечают в Музее движущегося изображения. "Это художественное, документальное, реалистическое, аллегорическое, игривое, травматическое разнообразие, исследованное только за последние три года, поразительно и в высшей степени достойно внимания", - заявляют организаторы мероприятия.В программе показов ленты "Начало" Деи Кулумбегашвили, "Пусть лето никогда не наступит снова" и "Что мы видим, когда смотрим на солнце" Александра Коберидзе, "Укрощение" Саломе Джаши, "Кометы" Тамар Шавгулидзе, "Каникулы мертвых душ" Екатерины Челидзе, а также два короткометражных фильма Георгия Сихарулидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, сша, грузинское кино

Ньюйоркцев познакомят с новинками грузинского кинематографа

08:31 29.10.2021
© AP Photo / Frank Franklin IIТаймс сквер в Нью-Йорке во время пандемии COVID 19
Таймс сквер в Нью-Йорке во время пандемии COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Покорять США едут самые новые, нашумевшие и яркие картины грузинских режиссеров
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Новые картины грузинских режиссеров покажут в нью-йоркском Музее движущегося изображения (Museum of the Moving Image) с 5 по 7 ноября, говорится на сайте организации.
Музей движущегося изображения — это музей кино, телевидения, видео и компьютерных игр в квартале Куинса, называемом Астория. Музей дает возможность увидеть на большом экране кинораритеты, но и проводит круглые столы, посвященные новым премьерам.
"Тихо, но безошибочно, за последние несколько лет на международной арене было представлено множество превосходных грузинских фильмов. Эти картины слишком индивидуализированы, чтобы их можно было причислить к упрощенной волне или движению. Они говорят о всплеске творческой энергии среди начинающих грузинских кинохудожников", - говорится на сайте музея.
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Формально и визуально эклектичные, новые грузинские фильмы предлагают истории, персонажей и среду, уходящую корнями в сложности и проблемы современной грузинской жизни, отмечают в Музее движущегося изображения.
"Это художественное, документальное, реалистическое, аллегорическое, игривое, травматическое разнообразие, исследованное только за последние три года, поразительно и в высшей степени достойно внимания", - заявляют организаторы мероприятия.
В программе показов ленты "Начало" Деи Кулумбегашвили, "Пусть лето никогда не наступит снова" и "Что мы видим, когда смотрим на солнце" Александра Коберидзе, "Укрощение" Саломе Джаши, "Кометы" Тамар Шавгулидзе, "Каникулы мертвых душ" Екатерины Челидзе, а также два короткометражных фильма Георгия Сихарулидзе.
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