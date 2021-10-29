https://sputnik-georgia.ru/20211029/sostoyalas-zherebevka-polufinalov-kubka-gruzii-po-futbolu-261607645.html

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии по футболу

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии по футболу

Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T19:24+0400

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2021-10-29T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии прошла в штаб-квартире Федерации футбола Грузии (ФФГ) в Тбилиси.По итогам жеребьевки кобулетская "Шукура" сыграет с "Самгурали" из Цхалтубо, а столичный "Сабуртало" на своем поле примет "Динамо" Батуми. Оба полуфинальных матча пройдут 24 ноября.Стоит отметить, что все четыре клуба, прошедшие в полуфинал Кубка Грузии, представляют Национальную лигу чемпионата Грузии.Во время жеребьевки также определилось, что финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия.Действующим обладателем трофея имени Давида Кипиани является тбилисский "Сабуртало".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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