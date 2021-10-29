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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии по футболу
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии по футболу
Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T19:24+0400
2021-10-29T19:39+0400
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фк "динамо" батуми
фк "сабуртало"
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии прошла в штаб-квартире Федерации футбола Грузии (ФФГ) в Тбилиси.По итогам жеребьевки кобулетская "Шукура" сыграет с "Самгурали" из Цхалтубо, а столичный "Сабуртало" на своем поле примет "Динамо" Батуми. Оба полуфинальных матча пройдут 24 ноября.Стоит отметить, что все четыре клуба, прошедшие в полуфинал Кубка Грузии, представляют Национальную лигу чемпионата Грузии.Во время жеребьевки также определилось, что финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия.Действующим обладателем трофея имени Давида Кипиани является тбилисский "Сабуртало".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, кубок грузии, фк "динамо" батуми, фк "сабуртало"

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии по футболу

19:24 29.10.2021 (обновлено: 19:39 29.10.2021)
© photo: Official Website of Georgian Football FederationКубок Грузии по футболу им. Давида Кипиани
Кубок Грузии по футболу им. Давида Кипиани - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Official Website of Georgian Football Federation
Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Жеребьевка полуфиналов Кубка Грузии прошла в штаб-квартире Федерации футбола Грузии (ФФГ) в Тбилиси.
По итогам жеребьевки кобулетская "Шукура" сыграет с "Самгурали" из Цхалтубо, а столичный "Сабуртало" на своем поле примет "Динамо" Батуми. Оба полуфинальных матча пройдут 24 ноября.
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Стоит отметить, что все четыре клуба, прошедшие в полуфинал Кубка Грузии, представляют Национальную лигу чемпионата Грузии.
Во время жеребьевки также определилось, что финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия.
Действующим обладателем трофея имени Давида Кипиани является тбилисский "Сабуртало".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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