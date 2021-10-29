https://sputnik-georgia.ru/20211029/trem-gruzinskim-televeduschim-v-gruzii-otkryli-imennye-zvezdy-261580522.html

Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды

Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды

Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T07:32+0400

2021-10-29T07:32+0400

2021-10-29T08:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Трем известным грузинским телеведущим Ирине Матиашвили, Тине Мгалоблишвили и Ирме Гуриели открыли звезды в парке Мтацминда близ телевизионной вышки.Ирина Матиашвили начала работать на радио Грузии в 1964 году, а в телевидении провела более 30 лет. На протяжении многих лет она вела информационную программу "Моамбе", была автором и ведущей не одной программы. Матиашвили также награждена Орденом чести.Тина Мгалоблишвили попала на радио Грузии в результате конкурса, а на телевидении впервые вели программу о грузинской народной поэзии. В следующие года она вела литературные программы и информационную программу "Моамбе". Кроме этого Мгалоблишвили озвучила до 600 киногероев, среди них Марита в фильме "Древо желания". Именно поэтому Тину Мгалоблишвили часто называют королевой трех микрофонов.Ирма Гуриели удостоена звания Заслуженного деятеля искусств Грузии. Гуриели проработала на телевидении около 40 лет. В золотом фонде Первого канала Грузии хранятся телерадиоспектакли, в которых она исполнила до 50 ролей и до 60 песен, автором текстов которых она сама и является.Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам, таким как Александре Мачавариани, Лие Микадзе, Джульете Вашакмадзе, Джанете Арчвадзе, Нугзару Джугели, Тенгизу Натадзе и Давиду Соколову.Грузинскому телевидению в этом году исполняется 65 лет, поэтому открытие этих трех звезд имеет символическое значение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210928/ushel-gruzinskiy-levitan-udivitelnaya-istoriya-telelegendy-davida-sokolova--259954370.html

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