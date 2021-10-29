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https://sputnik-georgia.ru/20211029/trem-gruzinskim-televeduschim-v-gruzii-otkryli-imennye-zvezdy-261580522.html
Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды
Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды
Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T07:32+0400
2021-10-29T08:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Трем известным грузинским телеведущим Ирине Матиашвили, Тине Мгалоблишвили и Ирме Гуриели открыли звезды в парке Мтацминда близ телевизионной вышки.Ирина Матиашвили начала работать на радио Грузии в 1964 году, а в телевидении провела более 30 лет. На протяжении многих лет она вела информационную программу "Моамбе", была автором и ведущей не одной программы. Матиашвили также награждена Орденом чести.Тина Мгалоблишвили попала на радио Грузии в результате конкурса, а на телевидении впервые вели программу о грузинской народной поэзии. В следующие года она вела литературные программы и информационную программу "Моамбе". Кроме этого Мгалоблишвили озвучила до 600 киногероев, среди них Марита в фильме "Древо желания". Именно поэтому Тину Мгалоблишвили часто называют королевой трех микрофонов.Ирма Гуриели удостоена звания Заслуженного деятеля искусств Грузии. Гуриели проработала на телевидении около 40 лет. В золотом фонде Первого канала Грузии хранятся телерадиоспектакли, в которых она исполнила до 50 ролей и до 60 песен, автором текстов которых она сама и является.Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам, таким как Александре Мачавариани, Лие Микадзе, Джульете Вашакмадзе, Джанете Арчвадзе, Нугзару Джугели, Тенгизу Натадзе и Давиду Соколову.Грузинскому телевидению в этом году исполняется 65 лет, поэтому открытие этих трех звезд имеет символическое значение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, телевидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

Трем грузинским телеведущим в Грузии открыли именные звезды

07:32 29.10.2021 (обновлено: 08:37 29.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Мтацминда и телевышка
Парк Мтацминда и телевышка - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Трем известным грузинским телеведущим Ирине Матиашвили, Тине Мгалоблишвили и Ирме Гуриели открыли звезды в парке Мтацминда близ телевизионной вышки.
Ирина Матиашвили начала работать на радио Грузии в 1964 году, а в телевидении провела более 30 лет. На протяжении многих лет она вела информационную программу "Моамбе", была автором и ведущей не одной программы. Матиашвили также награждена Орденом чести.
"Я очень волнуюсь. Я не сделала ничего особенного. Наверно, я внесла небольшой вклад в развитие первого грузинского телевидения. Я хочу поблагодарить телезрителей, которые помнят меня. Конечно, спасибо Первому каналу за такой праздник. Это большое событие, но в моем представлении звезда это нечто другое. Наверно, мне понадобится время, чтобы поверить в это все", - сказала Матиашвили.
Тина Мгалоблишвили попала на радио Грузии в результате конкурса, а на телевидении впервые вели программу о грузинской народной поэзии. В следующие года она вела литературные программы и информационную программу "Моамбе". Кроме этого Мгалоблишвили озвучила до 600 киногероев, среди них Марита в фильме "Древо желания". Именно поэтому Тину Мгалоблишвили часто называют королевой трех микрофонов.
Ирма Гуриели удостоена звания Заслуженного деятеля искусств Грузии. Гуриели проработала на телевидении около 40 лет. В золотом фонде Первого канала Грузии хранятся телерадиоспектакли, в которых она исполнила до 50 ролей и до 60 песен, автором текстов которых она сама и является.
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Общественный вещатель заложил основу этой традиции в 2013 году и открыл именные звезды легендарных телелицам, таким как Александре Мачавариани, Лие Микадзе, Джульете Вашакмадзе, Джанете Арчвадзе, Нугзару Джугели, Тенгизу Натадзе и Давиду Соколову.
Грузинскому телевидению в этом году исполняется 65 лет, поэтому открытие этих трех звезд имеет символическое значение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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