https://sputnik-georgia.ru/20211029/vo-vtorom-ture-vyborov-v-gruzii-izbirateley-zhdut-novye-kabinki-dlya-golosovaniya-261587992.html

Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования

Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования

По замыслу дизайнеров, кабинки для голосования сконструированы так, что обеспечат тайну голосования, но не позволят фотографировать бюллетени 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T12:31+0400

2021-10-29T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. На всех избирательных участках, где будет проходить второй тур выборов, избирателей ждут кабинки для голосования нового дизайна, об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Грузии.Кабинка устроена так, что видно голосующего избирателя, однако полностью скрыт его бюллетень, чтобы обеспечить тайну голосования.В первом туре выборов кабинки нового дизайна были установлены на избирательных участках только в Тбилиси. Сейчас они появятся на всех, где назначен второй тур.Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов>>ЦИК еще раз напоминает, что голосование является тайным, а при заполнении бюллетеня запрещается делать его фото и видео съемку. Нельзя также выносить бюллетень за пределы избирательного участка."Помните, избирательный бюллетень является государственной собственностью и выносить его с избирательного участка не разрешается", - напоминают в ЦИК.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. В нем приняли участие 52% 3 497 345 зарегистрированных избирателей.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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