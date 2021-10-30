https://sputnik-georgia.ru/20211030/bez-kommentariev-ivanishvili-progolosoval-na-vyborakh-v-gruzii-261615775.html
Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии
Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии
Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T09:13+0400
2021-10-30T09:13+0400
2021-10-30T09:30+0400
местные выборы в грузии 2021
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второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" и экс-премьер Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов в органы местной власти, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер и миллиардер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-gruzii-ivanishvili-bolshe-ne-finansiruet-gruzinskuyu-mechtu-259295925.html
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новости, грузия, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии
09:13 30.10.2021 (обновлено: 09:30 30.10.2021)
Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik.
Основатель правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" и экс-премьер Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов в органы местной власти, сообщил корреспондент Sputnik Грузия
.
Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер и миллиардер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
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