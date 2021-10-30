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https://sputnik-georgia.ru/20211030/danila-kozlovskiy-pokazal-novye-snimki-s-podrosshey-docheryu-odoy-valentinoy-261587816.html
Данила Козловский показал новые снимки с подросшей дочерью Одой Валентиной
Данила Козловский показал новые снимки с подросшей дочерью Одой Валентиной
Когда звездный папа использует любой шанс, чтобы повидать дочь, а потом поделиться этим кусочком счастья с миром – это дорогого стоит 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T14:14+0400
2021-10-30T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
данила козловский
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Российский актер и режиссер Данила Козловский показал фотографии своей подросшей дочери Оды Валентины.Козловский всегда отправляется в США, как только у него появляется свободное время, чтобы провести его с дочерью, которая живет там с мамой, актрисой, режиссером и сценаристом Ольгой Зуевой.На этот раз артист поделился серией фотографий полуторагодовалой Оды, подписав пост: "Главное о Нью-Йорке в этом октябре".На фотографиях не видно лица девочки, но зато Козловский показал, как проводит время с дочерью. Они побывали на детской площадке, в кафе, погуляли в парке.Ода Валентина появилась на свет в марте 2020 года. Спустя несколько месяцев Козловский и Зуева приняли решение расстаться. На данный момент актриса проживает с дочерью в Америке, а Козловский периодически приезжает к ним.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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данила козловский, российский шоу-бизнес

Данила Козловский показал новые снимки с подросшей дочерью Одой Валентиной

14:14 30.10.2021
© Instagram / danilakozlovsky Актер и режиссер Данила Козловский с дочерью
Актер и режиссер Данила Козловский с дочерью - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Instagram / danilakozlovsky
Когда звездный папа использует любой шанс, чтобы повидать дочь, а потом поделиться этим кусочком счастья с миром – это дорогого стоит
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Российский актер и режиссер Данила Козловский показал фотографии своей подросшей дочери Оды Валентины.
Козловский всегда отправляется в США, как только у него появляется свободное время, чтобы провести его с дочерью, которая живет там с мамой, актрисой, режиссером и сценаристом Ольгой Зуевой.
На этот раз артист поделился серией фотографий полуторагодовалой Оды, подписав пост: "Главное о Нью-Йорке в этом октябре".
На фотографиях не видно лица девочки, но зато Козловский показал, как проводит время с дочерью. Они побывали на детской площадке, в кафе, погуляли в парке.
Ода Валентина появилась на свет в марте 2020 года. Спустя несколько месяцев Козловский и Зуева приняли решение расстаться. На данный момент актриса проживает с дочерью в Америке, а Козловский периодически приезжает к ним.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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