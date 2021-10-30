https://sputnik-georgia.ru/20211030/danila-kozlovskiy-pokazal-novye-snimki-s-podrosshey-docheryu-odoy-valentinoy-261587816.html

Данила Козловский показал новые снимки с подросшей дочерью Одой Валентиной

Данила Козловский показал новые снимки с подросшей дочерью Одой Валентиной

Когда звездный папа использует любой шанс, чтобы повидать дочь, а потом поделиться этим кусочком счастья с миром – это дорогого стоит 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T14:14+0400

2021-10-30T14:14+0400

2021-10-30T14:14+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

данила козловский

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252599046_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_e2557452fa9e437b07fbc5b6fafb85b0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Российский актер и режиссер Данила Козловский показал фотографии своей подросшей дочери Оды Валентины.Козловский всегда отправляется в США, как только у него появляется свободное время, чтобы провести его с дочерью, которая живет там с мамой, актрисой, режиссером и сценаристом Ольгой Зуевой.На этот раз артист поделился серией фотографий полуторагодовалой Оды, подписав пост: "Главное о Нью-Йорке в этом октябре".На фотографиях не видно лица девочки, но зато Козловский показал, как проводит время с дочерью. Они побывали на детской площадке, в кафе, погуляли в парке.Ода Валентина появилась на свет в марте 2020 года. Спустя несколько месяцев Козловский и Зуева приняли решение расстаться. На данный момент актриса проживает с дочерью в Америке, а Козловский периодически приезжает к ним.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

данила козловский, российский шоу-бизнес