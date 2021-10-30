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Голосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
Голосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
У граждан Грузии было ровно 12 часов для того, чтобы зафиксировать свою позицию в избирательных бюллетенях 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T20:00+0400
2021-10-30T20:00+0400
2021-10-30T20:12+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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выборы
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В Грузии завершились вторые туры выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло: ровно в 20:00 по тбилисскому времени в стране закрылись избирательные участки, сообщает корр. Sputnik Грузия из Центральной избирательной комиссии.Исключение составили лишь те участки, у которых была очередь к восьми вечера.По последним данным ЦИК, явка избирателей к 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%. При этом, выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.Выборы проходили в условиях пандемии коронавируса - все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию.Кого выбиралиВсего жители Грузии выбирали во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то он проходил в 42 районах 24 городов.На 20 кресел мэров претендовало 40 кандидатов. Победителем в каждом городе станет тот кандидат, который наберет больше голосов избирателей, чем его соперник .Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то тут схема та же - в каждом районе по два кандидата, и выигрывает кандидат, набравший больше голосов чем его соперник.Подсчет голосовСразу после закрытия избирательных участков избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В одном из районов Тбилиси, где проходило электронное голосование, результаты станут известны в ближайшее время.Что касается остальных участков, то там процесс подсчета затянется. Сначала члены комиссии на камеру откроют все конверты, после также на камеру пересчитают голоса, показывая каждый бюллетень на камеру с двух сторон.После завершения подсчета итоговый протокол должны подписать все члены избирательной комиссии и после отправить его в ЦИК. В ЦИКе сначала загрузят все протоколы на сайт и после подведут предварительные итоги.В первом туре подсчет голосов занял более семи часов из-за большого числа бюллетеней.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, местные выборы, выборы
Голосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
20:00 30.10.2021 (обновлено: 20:12 30.10.2021)
У граждан Грузии было ровно 12 часов для того, чтобы зафиксировать свою позицию в избирательных бюллетенях
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik.
В Грузии завершились вторые туры выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло: ровно в 20:00 по тбилисскому времени в стране закрылись избирательные участки, сообщает корр. Sputnik Грузия
из Центральной избирательной комиссии.
Исключение составили лишь те участки, у которых была очередь к восьми вечера.
По последним данным ЦИК, явка избирателей к 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%. При этом, выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.
Выборы проходили в условиях пандемии коронавируса - все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию.
Кого выбирали
Всего жители Грузии выбирали во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то он проходил в 42 районах 24 городов.
На 20 кресел мэров претендовало 40 кандидатов. Победителем в каждом городе станет тот кандидат, который наберет больше голосов избирателей, чем его соперник .
Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то тут схема та же - в каждом районе по два кандидата, и выигрывает кандидат, набравший больше голосов чем его соперник.
Подсчет голосов
Сразу после закрытия избирательных участков избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В одном из районов Тбилиси, где проходило электронное голосование, результаты станут известны в ближайшее время.
Что касается остальных участков, то там процесс подсчета затянется. Сначала члены комиссии на камеру откроют все конверты, после также на камеру пересчитают голоса, показывая каждый бюллетень на камеру с двух сторон.
После завершения подсчета итоговый протокол должны подписать все члены избирательной комиссии и после отправить его в ЦИК. В ЦИКе сначала загрузят все протоколы на сайт и после подведут предварительные итоги.
В первом туре подсчет голосов занял более семи часов из-за большого числа бюллетеней.
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