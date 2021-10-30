https://sputnik-georgia.ru/20211030/gruzinskaya-mechta-saakashvili-planiruet-simulirovat-ukhudshenie-sostoyaniya-zdorovya-261621474.html

"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья

"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья

Председатель "Грузинской мечты" заявил, что попытки Саакашвили играть на эмоциях своих сторонников ни к чему не приведут 30.10.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

местные выборы

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что голодающий в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния своего здоровья, чтобы сыграть тем самым на эмоциях своих сторонников в день выборов."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>В Грузии с утра проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили