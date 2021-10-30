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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/gruzinskaya-mechta-saakashvili-planiruet-simulirovat-ukhudshenie-sostoyaniya-zdorovya-261621474.html
"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
Председатель "Грузинской мечты" заявил, что попытки Саакашвили играть на эмоциях своих сторонников ни к чему не приведут 30.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-30T11:52+0400
новости
грузия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что голодающий в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния своего здоровья, чтобы сыграть тем самым на эмоциях своих сторонников в день выборов."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;В Грузии с утра проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья

11:12 30.10.2021 (обновлено: 11:52 30.10.2021)
© Facebook / Georgian DreamИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Facebook / Georgian Dream
Председатель "Грузинской мечты" заявил, что попытки Саакашвили играть на эмоциях своих сторонников ни к чему не приведут
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что голодающий в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния своего здоровья, чтобы сыграть тем самым на эмоциях своих сторонников в день выборов.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
В Грузии с утра проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.

"У нас есть информация, что он (Саакашвили – ред.) именно сегодня, в день голосования собирается симулировать, что ему плохо, чтобы вызвать эмоции у своих сторонников. Но это тоже обречено на провал, как бы сегодня Саакашвили не симулировал, это не будет успешным", – сказал Кобахидзе после голосования.

Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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