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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/gruzinskaya-mechta-vs-edinoe-natsdvizhenie-vo-vtorom-ture-vyborov---onlayn-translyatsiya--261534108.html
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
В Грузии снова выборы - на этот раз второй тур муниципальных. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах. 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T07:29+0400
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местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
единое нацдвижение
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выборы в местные органы власти в грузии
онлайн трансляции
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грузия, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, выборы в местные органы власти в грузии, онлайн трансляции, новый онлайн для белой редактуры
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция

07:29 30.10.2021 (обновлено: 07:48 30.10.2021)
В Грузии снова выборы - на этот раз второй тур муниципальных. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах.
Оппозиционное "Единое нацдвижение" рассчитывает вернуть свое влияние на местах, но правящая "Грузинская мечта" сдаваться не собирается. Подробно о том, как идет голосование - в онлайн трансляции Sputnik Грузия.
Оглавление
08:32 30.10.2021
Кого и где выбирают - по городам и районам
08:00 30.10.2021
Старт голосования - время пошло!
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08:45 30.10.2021
Оппозиционные телеканалы не спят. О первых нарушениях в регионе Самегрело на западе Грузии сообщило ТВ "Мтавари Архи".
По данным телеканала, в селе Ахалсопели вовремя не открылись избирательные участки. А в селе Земо Эцери пришли голосовать родители местного губернатора, у которых подтвержден коронавирус.
ЦИК эти сообщения пока не комментировал.
08:32 30.10.2021
За кого и где голосует сегодня Грузия - смотреть здесь:
08:23 30.10.2021
Первый брифинг в Центризбиркоме по ходу голосования заявлен на на 09.00.
08:13 30.10.2021
Одним из первых на избирательный участок пришел представитель правящей партии, председатель парламента Каха Кучава.
Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в престижном тбилисском районе Ваке.
В беседе с журналистами он не стал скрывать, за кого проголосовал на выборах мэра Тбилиси, впрочем, нетрудно было догадаться.

Конечно, я проголосовал за Каху Каладзе, он безальтернативный кандидат", - сказал Кучава.

08:00 30.10.2021
В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.
- избираются мэры 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов;
- в 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло;
- число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека;
- открыто 1830 избирательных участка;
- больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков;
- от партий зарегистрировано 5 309 избирателей;
- 100 местных организаций направляют 35 198 наблюдателей;
- для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя;
- для освещения выборов аккредитованы 3 711 журналиста.
Жители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
И снова выборы в Грузии: кого выбирают на этот раз и почему это важно - полный ликбез
00:01
07:30 30.10.2021
В Грузии в субботу, 30 октября пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления.
Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова откроются избирательные участки для голосования.

В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.
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