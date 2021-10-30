"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция

Оппозиционные телеканалы не спят. О первых нарушениях в регионе Самегрело на западе Грузии сообщило ТВ "Мтавари Архи".

По данным телеканала, в селе Ахалсопели вовремя не открылись избирательные участки. А в селе Земо Эцери пришли голосовать родители местного губернатора, у которых подтвержден коронавирус.

ЦИК эти сообщения пока не комментировал.