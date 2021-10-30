"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция

Оппозиционное "Единое нацдвижение" рассчитывает вернуть свое влияние на местах, но правящая "Грузинская мечта" сдаваться не собирается. Подробно о том, как идет голосование - в онлайн трансляции Sputnik Грузия.
В Грузии снова выборы - на этот раз второй тур муниципальных. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах.
08:45 30.10.2021
Оппозиционные телеканалы не спят. О первых нарушениях в регионе Самегрело на западе Грузии сообщило ТВ "Мтавари Архи".
По данным телеканала, в селе Ахалсопели вовремя не открылись избирательные участки. А в селе Земо Эцери пришли голосовать родители местного губернатора, у которых подтвержден коронавирус.
ЦИК эти сообщения пока не комментировал.
08:32 30.10.2021
За кого и где голосует сегодня Грузия - смотреть здесь:
08:23 30.10.2021
Первый брифинг в Центризбиркоме по ходу голосования заявлен на на 09.00.
08:13 30.10.2021
Одним из первых на избирательный участок пришел представитель правящей партии, председатель парламента Каха Кучава.
Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в престижном тбилисском районе Ваке.
В беседе с журналистами он не стал скрывать, за кого проголосовал на выборах мэра Тбилиси, впрочем, нетрудно было догадаться.
Конечно, я проголосовал за Каху Каладзе, он безальтернативный кандидат", - сказал Кучава.
08:00 30.10.2021
В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.
- избираются мэры 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов;
- в 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло;
- число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека;
- открыто 1830 избирательных участка;
- больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков;
- от партий зарегистрировано 5 309 избирателей;
- 100 местных организаций направляют 35 198 наблюдателей;
- для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя;
- для освещения выборов аккредитованы 3 711 журналиста.
07:30 30.10.2021
В Грузии в субботу, 30 октября пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления.
Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова откроются избирательные участки для голосования.
В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.
В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.